Беременность увеличивает «пузырь безопасности» женщины

Напомним, что личным пространством психологи называют область, непосредственно окружающую наше тело. Эту территорию мозг воспринимает как продолжение собственного "я". В психологии величина личного пространства примерно равна расстоянию вытянутой руки.

Считается, что внутри этого пространства человек ощущает себя комфортно, если в него не вторгаются опасности или другие люди, не являющиеся близкими для человека.

С помощью специально разработанного аудио-тактильного теста ученые впервые измерили границы личного пространства у 85 дам в положении. У части из них средний срок беременности составил около 20 недель, в этот период живот только начинает заметно увеличиваться. Другая группа была уже не поздних сроках (в среднем 34 неделя беременности), когда размеры и форма тела уже значительно изменены.

Кроме того, тестирование проходили молодые матери, родившие около 8 недель назад, а также контрольная группа не беременных участниц.

В ходе эксперимента у женщин были завязаны глаза, и они слышали "надвигающийся" шум, создающий ощущение приближающейся угрозы. Он длился три секунды, в течение которых специальный датчик, закрепленный на животе, с разной отсрочкой подавал тактильный сигнал. Как только женщина его чувствовала, она сообщала об этом нажатием специальной кнопки. Таким образом специалисты измеряли время реакции участниц на внезапное тактильное воздействие.

В целом эксперимент показал, что скорость реакции людей на тактильный стимул увеличивается по мере "приближения" источника шума. Однако будущие матери на поздних сроках беременности демонстрировали ускоренную реакцию, когда источник шума "находился" на большем удалении.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что личное пространство беременных женщин увеличивается, правда, только в последнем триместре. Кроме того, у них размывается субъективная граница между дальним и ближним пространством.

Никаких подобных изменений ни на более ранних сроках, ни после рождения ребенка выявлено не было. У участниц из этих двух категорий ощущение личного пространства было сопоставимо с контрольной группой.

"Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что когда тело значительно меняется в размерах, мозг будущей матери также начинает "подстраивать" под меняющиеся габариты тела восприятие ближайшего окружающего пространства", – поясняет ведущий автор работы Флавия Кардини (Flavia Cardini) в материалах издания Medical Xpress.