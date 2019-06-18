И никакого ЭКО: женщина родила после удаления маточных труб

Четыре года назад она удалила обе фаллопиевы (они же маточные) трубы, которые соединяют яичник с маткой. Операция помогает защитить организм от рака яичников, не удаляя их, благодаря сохранению гормонального фона. У Элизабет в родстве были случаи онкологии, поэтому она, не задумываясь, решилась на удаление. К тому же считается, что подобная операция — безотказный способ контрацепции. Однако в случае Элизабет этот способ дал серьезный сбой.

В какой-то момент опытная мать заподозрила, что ее утреннее недомогание возникло неспроста. Она сделала тест на беременность.

«Я своим глазам не поверила! Я ведь считала себя бесплодной, — вспоминает Элизабет свою первую реакцию. — Тут же разбудила мужа, и он повез меня в больницу. Однако УЗИ лишь подтвердило результаты теста».

Спустя положенных девять месяцев на свет появился абсолютно здоровый ребенок. Малыш Бенджамин родился с весом 3,5 кило.

«Конечно, сначала я была шокирована, четвертая беременность совсем не входила в мои планы, а я всегда все планирую наперед, — говорит Элизабет. — Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Бенджамин — прекрасный ребенок. И мне очень повезло, что он появился в моей жизни».

Элизабет рожала с помощью кесарева сечения. После этих родов озадаченные хирурги еще раз проверили, удалены ли трубы. Но врачам оставалось лишь пожимать плечами: «Там ничего нет…»

Случай Элизабет очень редкий: в теории забеременеть после подобной операции невозможно. Лишь с помощью ЭКО, когда в матку переносят уже оплодотворенную яйцеклетку. Но Элизабет ЭКО не делала.