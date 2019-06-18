Вт, 18.06.2019
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  • Страшно: десять жутких опасностей, подстерегающих любителей суши

Страшно: десять жутких опасностей, подстерегающих любителей суши

Суши. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

18 июня во всём мире отмечают Международный день суши — лишний повод напомнить о том, что это блюдо японской кухни отличается не только высокими вкусовыми качествами, но и серьёзными рисками для здоровья, пишет Лайф.

  • Паразиты, живущие в сырой рыбе, из которой готовят некоторые виды суши, опасны для здоровья — прежде всего во время беременности
  • Наибольший риск представляет сельдяной червь — нематода, вызывающая острую инфекцию, которая приводит к некрозу стенок желудка
  • Источником китайской двуустки также является сырая рыба. Паразит вызывает клонорхоз — болезнь, поражающую желудок и желчные пути
  • Широкий лентец, попадая в организм с заражённой рыбой, приводит к B12-дефицитной анемии. Может прожить в кишечнике более 20 лет
  • Морская рыба, особенно тунец, содержит ртуть. Если она входит в состав суши, имейте это в виду. В группе риска — беременные и дети
  • Водоросли нори, используемые для приготовления суши, могут негативно влиять на щитовидную железу из-за высокого содержания йода
  • Если суши приготовлены из рыбы фугу или ядовитых моллюсков, будьте особенно внимательны: отравлениеможет быть смертельным
  • Заражение вибрионами, гибнущими только после термической обработки рыбы и морепродуктов, может привести к ампутации конечностей
  • Плохо обработанный рис, входящий в состав суши, может быть источником восковой бациллы. Она вызывает острые приступы рвоты
  • Самой распространённой причиной опасных инфекций после употребления сырой рыбы является сальмонелла, которая поражает ЖКТ и печень

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