Страшно: десять жутких опасностей, подстерегающих любителей суши

18 июня во всём мире отмечают Международный день суши — лишний повод напомнить о том, что это блюдо японской кухни отличается не только высокими вкусовыми качествами, но и серьёзными рисками для здоровья, пишет Лайф.
- Паразиты, живущие в сырой рыбе, из которой готовят некоторые виды суши, опасны для здоровья — прежде всего во время беременности
- Наибольший риск представляет сельдяной червь — нематода, вызывающая острую инфекцию, которая приводит к некрозу стенок желудка
- Источником китайской двуустки также является сырая рыба. Паразит вызывает клонорхоз — болезнь, поражающую желудок и желчные пути
- Широкий лентец, попадая в организм с заражённой рыбой, приводит к B12-дефицитной анемии. Может прожить в кишечнике более 20 лет
- Морская рыба, особенно тунец, содержит ртуть. Если она входит в состав суши, имейте это в виду. В группе риска — беременные и дети
- Водоросли нори, используемые для приготовления суши, могут негативно влиять на щитовидную железу из-за высокого содержания йода
- Если суши приготовлены из рыбы фугу или ядовитых моллюсков, будьте особенно внимательны: отравлениеможет быть смертельным
- Заражение вибрионами, гибнущими только после термической обработки рыбы и морепродуктов, может привести к ампутации конечностей
- Плохо обработанный рис, входящий в состав суши, может быть источником восковой бациллы. Она вызывает острые приступы рвоты
- Самой распространённой причиной опасных инфекций после употребления сырой рыбы является сальмонелла, которая поражает ЖКТ и печень