Готовим сами! Шампиньоны маринованные быстрого приготовления в домашних условиях

Грибы называют лесным мясом. Их употребляют как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента в закуске, первых блюдах, запеканках и так далее. Очень вкусными получаются маринованные грибы, они придают блюдам пикантный вкус.

Мы предлагаем приготовить маринованные шампиньоны. Чтобы приготовить такую закуску, достаточно всего полчаса, а промаринуются грибочки за ночь. В итоге получаются грибы по вкусовым качествам лучше магазинных, а главное - дешевле. Этот способ маринования называется горячим. Хранить их следует в стеклянной посуде в холодильнике не более 7 дней. Можно использовать мелкие грибы, а если таких нет то перерезать крупные на 2-4 части.