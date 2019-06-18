Вт, 18.06.2019
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Готовим сами! Шампиньоны маринованные быстрого приготовления в домашних условиях

Шампиньоны, фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Рецепт домашних маринованных шампиньонов с пряностями, чесноком и горчицей. 

Грибы называют лесным мясом. Их употребляют как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента в закуске, первых блюдах, запеканках и так далее. Очень вкусными получаются маринованные грибы, они придают блюдам пикантный вкус.

ФОТО: скриншот

Мы предлагаем приготовить маринованные шампиньоны. Чтобы приготовить такую закуску, достаточно всего полчаса, а промаринуются грибочки за ночь. В итоге получаются грибы по вкусовым качествам лучше магазинных, а главное - дешевле. Этот способ маринования называется горячим. Хранить их следует в стеклянной посуде в холодильнике не более 7 дней. Можно использовать мелкие грибы, а если таких нет то перерезать крупные на 2-4 части. 

Приготовление:

  1. Очистить грибы от кожицы, подрезать ножку.
  2. Вскипятить воду, добавить грибы, влить 2 ст. л. уксуса
  3. Варить 5 минут после закипания.
  4. Вынуть, дать воде полностью стечь.
  5. Сделать маринад, разбавив пряности, соль и сахар в 500 мл воды, прокипятить 1 минуту.
  6. Остудить слегка, влить масло и уксус.
  7. Залить маринадом грибы,  дать остыть на кухне, поместить в холодильник на ночь.

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