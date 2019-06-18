Готовим сами! Шампиньоны маринованные быстрого приготовления в домашних условиях

Рецепт домашних маринованных шампиньонов с пряностями, чесноком и горчицей.
Грибы называют лесным мясом. Их употребляют как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента в закуске, первых блюдах, запеканках и так далее. Очень вкусными получаются маринованные грибы, они придают блюдам пикантный вкус.
Мы предлагаем приготовить маринованные шампиньоны. Чтобы приготовить такую закуску, достаточно всего полчаса, а промаринуются грибочки за ночь. В итоге получаются грибы по вкусовым качествам лучше магазинных, а главное - дешевле. Этот способ маринования называется горячим. Хранить их следует в стеклянной посуде в холодильнике не более 7 дней. Можно использовать мелкие грибы, а если таких нет то перерезать крупные на 2-4 части.
Приготовление:
- Очистить грибы от кожицы, подрезать ножку.
- Вскипятить воду, добавить грибы, влить 2 ст. л. уксуса
- Варить 5 минут после закипания.
- Вынуть, дать воде полностью стечь.
- Сделать маринад, разбавив пряности, соль и сахар в 500 мл воды, прокипятить 1 минуту.
- Остудить слегка, влить масло и уксус.
- Залить маринадом грибы, дать остыть на кухне, поместить в холодильник на ночь.