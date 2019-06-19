Насыщенная диета: основные принципы питания, которым можно следовать всегда

Насыщенная диета не имеет строгих ограничений и больше похожа на здоровое питание, чем, например, кето. В ней много белка (мясо и рыба), клетчатки (цельнозерновые продукты), полезных жиров (авокадо, орехи, кисломолочные продукты), а также овощей и фруктов. Питание в таком режиме помогает избежать чувства голода, снизить вес и уровень сахара, улучшить метаболизм.

Говоря о конкретных продуктах, стоит добавить в рацион:

мясо (говядина, свинина, курица);

рыба (особенно жирная);

цельнозерновые макароны и крупы (в том числе овсянка, коричневый рис);

полезные жиры (орехи, семечки, авокадо, оливковое масло).

Насыщенная диета требует некоторой ответственности от человека, потому что не предполагает расписанных до грамма планов питания, отказа от еды за столом с семьей и голодания. Впрочем, привычка формируется довольно быстро, заявляют диетологи. Она полезнее для организма, чем жесткие диеты, поскольку не предполагает отказа от какой-нибудь группы продуктов, помимо снижения потребления добавленного сахара. Но это свойственно буквально всем здоровым планам питания.

Что показали исследования?

В прошлом году 34 мужчины с лишним весом начали питаться по этой схеме, имея в рационе 20−25 г белка. В другой группе его было 10−15 г. Через 4 месяца стало ясно, что первая группа потеряла больше килограммов и чувствовала более длительное насыщение после еды, чем вторая.