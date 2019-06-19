ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Сегодня.Lifestyle делятся историями голливудских красоток, которые признавались, что были жертвами сексуального насилия. По словам многих из них, обидчиком стал всемирно известный кинопродюсер Харви Вайнштейн.

Анджелина Джоли

На волне секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что поддерживает обвинения, выдвинутые кинопродюсеру. Как признается артистка, она сама стала жертвой домогательств со стороны Вайнштейна.

У меня был негативный опыт (работы, – ред.) с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо", – сказала звезда в одном из интервью.

В одном из интервью она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помогать жертвам насилия. Джоли поделилась своими мыслями насчет этого и призналась, что откровенно говорит на эту тему со всеми своими детьми.

"Я говорю об этом не только с дочерями, но и с сыновьями. Эта проблема не является только женской. Очень важно, чтобы в обществе были люди, которые показывают пример настоящего мужчины со здоровым отношением к противоположному полу", – сказала Анджелина Джоли.

Гвинет Пэлтроу

Еще одна экс-возлюбленная Брэда Питта тоже призналась, что столкнулась с домогательством со стороны Харви Вайнштейна в начале своей карьеры. По словам Гвинет Пэлтроу, кинопродюсер утвердил ее, еще совсем юную, на главную роль в фильме. Затем Вайнштейн пригласил 22-летнюю актрису в свой гостиничный номер, прикоснулся к ней и попросил, чтобы девушка сделала ему массаж.

"Я была ребенком, меня утвердили, я была ошеломлена", – комментирует актриса.

Гвинет Пэлтроу, которая на тот момент состояла в отношениях с Брэдом Питом, рассказала об инциденте бойфренду, который тогда выступил против кинопродюсера.

"Я думала, он уволит меня", – говорит звезда.

Отметим, более 70 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии.

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Риз Уизерспун

Будучи подростком, актриса неоднократно подвергалась насилию. Когда Риз Уизерспун было 16 лет, ее домогался режиссер, а члены съемочного процесса при этом пытались внушить начинающей актрисе, что если она расскажет об этом обществу, – немедленно лишится работы.

"Я испытываю истинное отвращение к режиссеру, который набросился на меня, когда мне было 16 лет, и ярость к агентам и продюсерам, которые заставили меня почувствовать, что молчание является условием моей работы. И хотелось бы, чтобы я могла сказать, что это был отдельный случай в моей карьере, но, к сожалению, это не так. У меня было много случаев преследования и сексуального насилия, и я не говорю о них очень часто", – говорит Риз Уизерспун.

ФОТО: Evan Agostini / AP / Scanpix

Дженнифер Лоуренс