Ирина Шейк, сестры Хадид и модный показ для мужчин от Versace

Модный дом Versace на Неделе моды в Милане презентовал свою коллекцию 2020 для мужчин. Донателла Версаче в своей новой коллекции отдает предпочтение ностальгии по трендам 90-х - яркие краски, леопардовый принт, глиттер и кожа. В качестве почетных гостей в показе приняли участие супермодели Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид.