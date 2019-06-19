Ирина Шейк, сестры Хадид и модный показ для мужчин от Versace
Модный дом Versace на Неделе моды в Милане презентовал свою коллекцию 2020 для мужчин. Донателла Версаче в своей новой коллекции отдает предпочтение ностальгии по трендам 90-х - яркие краски, леопардовый принт, глиттер и кожа. В качестве почетных гостей в показе приняли участие супермодели Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид.
Какие новшества для мужчин предлагает Донателла Версаче? Эксперты моды предлагают поиграть с одеждой - взять и умело разделить на части.
Тренд следующей осени - леопард, который давно не встречался в мужской може, а также мужские кожаные пальто. Также на вершине моды кожаные куртки и черный джинс.
Кроме того, Версаче смело стирает отличие мужского и женского пола - модели одеты практически одинаково.
Интересно решение - добавить в осеннюю коллекцию светлых тонов.