Безумие какое-то! Гостьи шокируют своими шляпками в первый день королевских скачек в Аскоте

Начались королевские скачки в Аскоте - ежегодный фестиваль скачек в Великобритании, проходящий в живописном графстве Беркшир недалеко от Виндзорского замка. Это событие имеет многовековую традицию и притягивает гостей со всего мира. Русский TVNET предлагает оценить внешний вид гостей в первый день скачек.