Десять привычек, которые ускоряют старение

Так сложилось, что молодость – состояние временное. Рано или поздно время берет свое, и начинаются процессы старения. Многие из нас надеются на чудеса косметологии: они могут повернуть время вспять, были бы деньги, пишет Zen.yandex.
Но полагаться на одну косметологию неразумно: очень многие наши привычки могут сводить все усилия по омоложению на нет. Поэтому в первую очередь нужно пересмотреть свой образ жизни. Итак, какие же привычки нас старят?
Вредные привычки
Конечно, это слишком банально, но тем не менее. Вредные привычки занимают лидирующие позиции в ускорении процессов старения. Слишком много алкоголя, курение, не дай бог, наркотики – все это стремительно разрушает наш организм.
Недосып
Сон – важнейшее занятие в жизни человека, но многие им пренебрегают. «Отоспимся на том свете!» – говорят такие люди. Между тем, хронический недостаток сна ускоряет приближение «того света». Организм просто не успевает восстанавливаться от физической и психической усталости и работает на износ.
Сидячий образ жизни
Активные люди живут дольше – это факт. Сегодня нам не нужно особенно много шевелиться, ведь прямо под домом ходит транспорт, который довезет нас в любую точку города. А если есть машина, ситуация становиться совсем печальной.
Некоторые люди даже две остановки преодолевают исключительно на машине. Между тем, сидячий образ жизни ослабляет кровеносную систему. Найдите себе хотя бы какую-нибудь физическую активность, которой было бы приятно заниматься.
Хроническое переутомление
Это состояние близко к недосыпу, но имеет свои особенности. Можно и высыпаться, но от постоянных стрессов и перегрузок это не спасет. Регулярные переработки, постоянная беготня по делам, все это истощает наши силы и переводит организм в режим выживания.
Если замечаете, что начинаете сдавать, тут же берите перерыв. Ничего в этом мире не стоит потерянного здоровья. Что вы будете делать в этой жизни, не имея здоровья? Учитесь слушать свое тело и заботиться о себе.
Пессимизм
Сюда же отнесем цинизм, критиканство, вечное недовольство. У человека с таким мышлением старение происходит быстрее, потому как внутри него постоянно вращается негативная энергия. Как вы думаете, положительно ли влияет негативная энергия на здоровье? Конечно же, нет. Так что, если не хотите раньше времени постареть, меняйте жизненный подход. Многие вещи вокруг останутся прежними, но оптимистичное отношение не даст вам из-за этого страдать.
Сон на животе и боку
Почему? Все очень просто: лицо как бы мнется, и из-за этого скорее появляются морщины на коже.
Особенности питания
В топе находится обезжиренная диета. Многие люди демонизируют жир, хотя давно доказано, что есть полезные жиры и дозировки. Жир необходим всем тканям нашего организма. Без него хуже работают суставы, а кожа становится пересушенной.
Далее, очень важно пить достаточно воды. Ешьте белок: особенно, если занимаетесь спортом. Не злоупотребляйте сахаром, ешьте простые и натуральные продукты, чтобы получить свою дозировку витаминов и минералов.
Не защищаться от солнца
Фотостарение – действительно проблема. В молодом возрасте мало кто задумывается о защите кожи от солнца. Все самозабвенно загорают, стремясь получить модный и красивый золотистый оттенок кожи. Правильно, что в последнее время о вреде солнца и безмерного загара заговорили громче.
Избыток солнца ускоряет старение кожи в несколько раз. Поэтому летом не выходите из дома без солнечной защиты на коже, загорайте не более 1,5-2 часов в день и избегайте появляться под лучами солнца в периоды его наибольшей активности (днем). Еще хуже – солярий. Ходят молодые женщины в солярий, чтобы быть красивыми, а потом удивляются, почему в 30 лет у них такие заломы на лбу и сетка морщинок в уголках глаз.
Не следить за осанкой
Прямая осанка – это залог молодости. Не верите? Посмотрите на большинство пожилых людей: они сутулые, потому что ни опорно-двигательный аппарат, ни мышцы со связками уже не в состоянии вынести нагрузку.
Так что следите за своей осанкой смолоду, не давайте себе горбиться и скрючиваться, держите подбородок ровно, смотрите прямо перед собой. Для этого понадобится немного сознательных усилий, но результат того стоит. Посмотрите, например, на пожилых танцоров.
Неправильный уход за кожей или его отсутствие
Это классика. Молодые девушки часто думают: а зачем мне маски-пилинги, у меня же и так прекрасная кожа! Но уход за кожей – это ваш вклад в будущее. Еще хуже неправильный уход.
Это когда человек не разобрался в особенностях своей кожи и пользуется первыми попавшимися продуктами. Например, очень разрекламированными. Слава богу, что 2019 год несет с собой бьюти-тренд персонализации: наконец-то признали, что каждой коже нужен свой уход, а не один продукт для всех.