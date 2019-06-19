Десять привычек, которые ускоряют старение

Но полагаться на одну косметологию неразумно: очень многие наши привычки могут сводить все усилия по омоложению на нет. Поэтому в первую очередь нужно пересмотреть свой образ жизни. Итак, какие же привычки нас старят?

Вредные привычки

Конечно, это слишком банально, но тем не менее. Вредные привычки занимают лидирующие позиции в ускорении процессов старения. Слишком много алкоголя, курение, не дай бог, наркотики – все это стремительно разрушает наш организм.

Недосып

Сон – важнейшее занятие в жизни человека, но многие им пренебрегают. «Отоспимся на том свете!» – говорят такие люди. Между тем, хронический недостаток сна ускоряет приближение «того света». Организм просто не успевает восстанавливаться от физической и психической усталости и работает на износ.

Сидячий образ жизни

Активные люди живут дольше – это факт. Сегодня нам не нужно особенно много шевелиться, ведь прямо под домом ходит транспорт, который довезет нас в любую точку города. А если есть машина, ситуация становиться совсем печальной.

Некоторые люди даже две остановки преодолевают исключительно на машине. Между тем, сидячий образ жизни ослабляет кровеносную систему. Найдите себе хотя бы какую-нибудь физическую активность, которой было бы приятно заниматься.

Хроническое переутомление

Это состояние близко к недосыпу, но имеет свои особенности. Можно и высыпаться, но от постоянных стрессов и перегрузок это не спасет. Регулярные переработки, постоянная беготня по делам, все это истощает наши силы и переводит организм в режим выживания.

Если замечаете, что начинаете сдавать, тут же берите перерыв. Ничего в этом мире не стоит потерянного здоровья . Что вы будете делать в этой жизни, не имея здоровья? Учитесь слушать свое тело и заботиться о себе.

Пессимизм

Сюда же отнесем цинизм, критиканство, вечное недовольство. У человека с таким мышлением старение происходит быстрее, потому как внутри него постоянно вращается негативная энергия. Как вы думаете, положительно ли влияет негативная энергия на здоровье? Конечно же, нет. Так что, если не хотите раньше времени постареть, меняйте жизненный подход. Многие вещи вокруг останутся прежними, но оптимистичное отношение не даст вам из-за этого страдать.

Сон на животе и боку

Почему? Все очень просто: лицо как бы мнется, и из-за этого скорее появляются морщины на коже.

Особенности питания

В топе находится обезжиренная диета. Многие люди демонизируют жир, хотя давно доказано, что есть полезные жиры и дозировки. Жир необходим всем тканям нашего организма. Без него хуже работают суставы , а кожа становится пересушенной.

Далее, очень важно пить достаточно воды. Ешьте белок: особенно, если занимаетесь спортом. Не злоупотребляйте сахаром, ешьте простые и натуральные продукты, чтобы получить свою дозировку витаминов и минералов.

Не защищаться от солнца