Как понять, что в вашу жизнь пришла серая полоса

Серый цвет — промежуточный между черным и белым. Ни то, ни се… Не слишком драматично, не слишком сладко. Где-то посередине. И если в природе мы можем найти множество оттенков серого — от светлого серебряного до насыщенного угольного, то в жизни существует всего один оттенок серого. И имя ему — стабильность. Стабильность — это когда в вашей жизни все идет по плану, нет резких взлетов и падений. Все ожидаемо и предсказуемо, хорошо и плохо одновременно.

Многие люди мечтают о стабильности в жизни. Однако, придя к ней, попадают в серую полосу своей жизни. Когда события развиваются именно так, как должны развиваться. Вы идеально причесаны, а он гладко выбрит, по вечерам вы ходите в рестораны, похожие один на другой, или смотрите в обнимку сериалы. Тело постепенно зарастает жирком, а клетки мозга начинают потихоньку отмирать. Почему? Да потому что однообразные действия губительны для мозга. Ему нужна постоянная пища — решение новых задач, разгадывание неведомого, поиск выхода из сложившихся ситуаций ну или любовная драма, на худой конец.

Положительные стороны серой полосы

Серая полоса очень кстати, когда вы уже много чего достигли и вам требуется небольшое время, чтобы прийти в себя. Идеальным вариантом может стать путешествие — как яркая перезагрузка. Но когда нет возможности путешествовать, можно просто побыть в покое какое-то время. Когда все спокойно, предсказуемо и по расписанию. Помните свое детство? Когда каждый день детский сад, сон после обеда и прогулка после полдника. Ребенку необходимы график и стабильность, чтобы у него сформировалась устойчивая психика. Во взрослом состоянии устойчивость психике придает такая же предсказуемость. Главное — не увязнуть в этом состоянии и не осознать в один прекрасный день, что жизнь стала пресной.

Отрицательные стороны серой полосы

Если серая полоса длится слишком долго, то есть шанс превратиться в скучного серого человека, который не испытывает ярких эмоций и желаний, ему что воля, что неволя. Чем меньше усилий мы предпринимаем для достижения целей, тем меньше нас радуют достижения. Чем более однообразной становится наша жизнь, тем быстрее мы стареем и больше брюзжим. Увы и ах, как бы мы ни стремились к стабильности, когда ее слишком много, она нас поглощает со всеми потрохами.

Что делать?

Если вдруг вы почувствовали, что в вашей жизни слишком много серого цвета, все слишком ровно и гладко, предсказуемо и запланировано, возьмите в руки краски и сделайте жизнь ярче. Ведь вы художник своей жизни. Начните делать то, что никогда не делали до этого. Запишитесь на курсы китайского языка — мозг будет в шоке от того, что нужно расшифровывать и запоминать иероглифы. Прыгните с парашютом — адреналин поднимется на несколько дней. И из стабильности вы войдете в драйвовое состояние. Или хотя бы попрыгайте на батуте — радость и яркие эмоции гарантированы. Подарите подарок незнакомцу на улице — делать приятные дела всегда полезно. Для вас это будет легкое пробуждение, а для человека — сюрприз и радость.