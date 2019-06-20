Пять необычных способов использовать блеск для губ

Главная фишка в том, как считают визажисты, что этот продукт можно смело использовать не только для макияжа губ, но и в качестве хайлайтера, теней или румян — один из лучших лайфхаков на лето.

Для увеличения губ

Многим современным девушкам сексуальные губы Анджелины Джоли не дают покоя. И на что только не идут красавицы ради соблазнительных форм! А бьюти-индустрия и подавно не дремлет, предлагая различные способы увеличения этой области лица: от смешных фуллеров-присосок до радикальных инъекций филлеров. Но, оказывается, такое безобидное средство, как блеск для губ, способно прийти на выручку модницам.

Объем и припухлость создается за счет светоотражающих частиц, которые буквально переливаются на губах. А для самых смелых и терпеливых придумали блеск-плампер на основе стручкового перца, ментола, имбиря и других веществ, от которых губы жутко горят и покалывают. Но производители этого чуда-блеска уверяют, что именно под воздействием этих жгучих компонентов к губам приливает кровь и они становятся яркими и припухлыми.

В качестве румян

Блеск для губ можно использовать в качестве румян. Конечно же в руках у вас должен быть не бесцветный блеск, а розового или персикового оттенка. Тогда он прекрасно справится с этой задачей. Но не перестарайтесь! Достаточно всего несколько капель этого средства нанести на яблочки щек, растушевать, и вы убьете сразу двух зайцев. Во-первых, вы экономите средства на покупке румян, а во-вторых, вы выдерживаете один цветовой тон и на щеках, и на губах. Это выглядит более гармонично, чем если бы на вашем лице были все оттенки разные.

Вместо хайлайтера

Хотите, чтобы ваша кожа выглядела ухоженной и сияющей? Хорошо бы иметь на этот случай под рукой хайлайтер. Но не беда, если он у вас закончился или вовсе отсутствует. Решить проблему может опять-таки блеск для губ. Лучше всего подойдет блеск с эффектом сияния. Благодаря мерцающим частицам, которые присутствуют в этом косметическом средстве, кожа будет выглядеть всегда сияющей. Но главное — знать меру и не переусердствовать. Достаточно нанести немного средства на скулы и подбровные дуги и хорошенько растушевать. И — вуаля — влажный естественный эффект вашей коже обеспечен.

Блеск для бровей

Сегодня в тренде густые широкие брови. Модницы покупают огромное количество специальных средств для бровей: расчески, помады, карандаши, гели для укладки и др. Не огорчайтесь, если у вас нет этих новомодных бьюти-штучек. Но и игнорировать эту часть лица тоже не стоит. Ведь ухоженные брови завершают образ и делают ваш макияж безупречным. Поэтому возьмите щеточку от старой туши, хорошенько вымойте и просушите ее. А затем капните на нее блеск для губ и уложите ваши брови, придав им правильную форму. И ваши брови будут не менее выразительными, чем глаза.

Блеск в качестве теней