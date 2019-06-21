Как правильно говорить мужчине: «‎Я тебя люблю»

«Я к вам пишу — чего же боле… Что я могу еще сказать?»
На самом деле сказать можно многое, но не всегда мужчина способен нас услышать. Неправильное место, время, атмосфера могут привести к страшному: он не ответит взаимностью, а что еще хуже — испугается и прервет отношения, пишет Wday.
Что же делать? Молчать, ожидая у моря погоды? Или все-таки отбросить комплексы и с уверенностью заявить: «Люблю тебя, теперь ты мой»?
Как и в любой сфере, в любви важны последовательность и, конечно, золотая середина. Усаживайтесь поудобнее — сегодня я наконец открою секрет, как нужно правильно признаваться в любви мужчине, исключая возможные неловкости и неправильное развитие отношений.
Позвольте ему быть у руля
Если ваши отношения находятся на начальном этапе развития, чрезмерный натиск способен привести к их постепенному разрушению. Желая добиться от мужчины тех самых трех самых важных слов, женщина нередко начинает утрировать, буквально бросаясь на амбразуру. Она кричит о любви к мужчине на страницах в соцсетях, то и дело говорит о своих чувствах, всячески угождает… Но постойте — чего же можно этим добиться? В лучшем случае ваш избранник начнет пассивно принимать ухаживания, превратившись в… женщину!
Будьте терпеливы — дайте мужчине возможность решать самостоятельно. Каждый из них имеет свой темперамент: кому-то для того, чтобы решиться на признание, достаточно нескольких месяцев, другие же вынашивают его годами. Если вы действительно любите мужчину, позвольте ему самостоятельно подойти к такому важному шагу. Если же вы ощущаете отчуждение, возможно, вы просто сделали неправильный выбор.
Не спешите
Если вы нетерпеливы и ждать первого мужского шага для вас невыносимо, попробуйте проанализировать ваши отношения. Станет ли признание счастливым открытием для него? Или, наоборот, «повесит» в воздухе напряжение? Ведь, даже если мужчине с вами очень хорошо, возможно, он еще не готов к женитьбе и созданию семьи.
Понаблюдайте за любимым. Ощущаете искренность и заботу с его стороны? Именно так 99% мужчин выражают свою любовь. Для них важны действия, а не пустые слова. Расслабьтесь и наблюдайте — вы наверняка прочувствуете тот самый момент, когда ваше «люблю» будет ему жизненно необходимо. Только представьте — у вас возникла проблема (потек кран/погас свет/сломалась стиральная машинка), а он уже тут как тут — пришел вам на помощь. В этом случае тихое «Я тебя люблю» на ушко будет как нельзя кстати. А вот если он не спешит проявлять свои чувства в поступках, возможно, их и нет. Тогда уж точно не стоит ничего говорить — лучше просто тихо уйти…
Не переборщите с эмоциями
Эмоции — это прекрасно, и если вас они переполняют, значит, ваши отношения движутся в правильном русле. Но женщины априори более эмоциональны, чем мужчины, поэтому слишком яркое проявление чувств может смутить и даже напугать любимого. Помните, как писал Эдуард Асадов? «Все важные фразы должны быть тихими…» Действительно, иногда самая тихая фраза о любви может прозвучать более волнующе, чем эмоциональный букет из объятий и заливистых возгласов.
Если вы полностью уверены, что мужчина ответит вам взаимностью, проговорите слова любви в тихой, уединенной обстановке. Рядом не должно быть посторонних. Приглушите свет, присядьте рядом, положите голову ему на плечо и прошепчите нужные слова… Кто бы что ни говорил, мужчины ценят женственность и хрупкость. Так подарите ему этот особенный момент, который он запомнит на всю жизнь!
Дозируем нежности
Иногда влюбленные женщины начинают вести себя как маленькие девочки вплоть до сюсюканья. Поверьте, мужчинам такое претит. Конечно, иногда можно позволить себе подурачиться, но только не постоянно. Проверено: таких впавших в детство женщин мужчины не воспринимают как потенциальных жен. С ними иногда проводят время в парке и звонят, когда скучно.
Гораздо страшнее, если все эти «ми-ми-мишества» оканчиваются признаниями в любви. Тут мужчина начинает судорожно «искать пятый угол», ведь он вряд ли захочет жить с таким «плюшевым котеночком» розового цвета. Запомните — жеманство нужно дозировать. Все-таки он выбирал серьезную, уравновешенную женщину. И во что же она превратилась? Правильно, в избалованного ребенка. Поверьте, ваше «я тебя люблю» прозвучит более приятно и, что не менее важно, убедительно, если будет сказано нормальным голосом, со спокойным выражением лица.
Накладываем вето на любовные письма!
Вспомните яркий пример любовного письма Татьяны к Онегину. Она, сжигаемая вихрем эмоций, решила выложить ему все как на духу. При этом девушка побоялась признаться лично и выбрала для этого более простой путь — написать любовное послание. Но Таня еще не знала — такой подход заведомо ведет к любовному поражению.
Современные женщины, которым сложно признаться в любви глаза в глаза, выбирают путь Татьяны — вооружаются смартфонами и пишут, пишут, пишут… Помните: выражение искренних чувств возможно только при личной встрече. В противном случае мужчина может подумать, что вы относитесь к нему несерьезно, и, что еще хуже, неверно поймет ваше послание.
Зная главные секреты признания в любви мужчине, вы сможете правильно рассказать ему о своих чувствах, не опасаясь быть неправильно понятой. Простые правила наполнят вас уверенностью в себе и проложат тропинку к идеальной семейной жизни с любимым.