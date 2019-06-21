Как правильно говорить мужчине: «‎Я тебя люблю»

Что же делать? Молчать, ожидая у моря погоды? Или все-таки отбросить комплексы и с уверенностью заявить: «‎Люблю тебя, теперь ты мой»?

Как и в любой сфере, в любви важны последовательность и, конечно, золотая середина. Усаживайтесь поудобнее — сегодня я наконец открою секрет, как нужно правильно признаваться в любви мужчине, исключая возможные неловкости и неправильное развитие отношений.

Позвольте ему быть у руля

Если ваши отношения находятся на начальном этапе развития, чрезмерный натиск способен привести к их постепенному разрушению. Желая добиться от мужчины тех самых трех самых важных слов, женщина нередко начинает утрировать, буквально бросаясь на амбразуру. Она кричит о любви к мужчине на страницах в соцсетях, то и дело говорит о своих чувствах, всячески угождает… Но постойте — чего же можно этим добиться? В лучшем случае ваш избранник начнет пассивно принимать ухаживания, превратившись в… женщину!

Будьте терпеливы — дайте мужчине возможность решать самостоятельно. Каждый из них имеет свой темперамент: кому-то для того, чтобы решиться на признание, достаточно нескольких месяцев, другие же вынашивают его годами. Если вы действительно любите мужчину, позвольте ему самостоятельно подойти к такому важному шагу. Если же вы ощущаете отчуждение, возможно, вы просто сделали неправильный выбор.

Не спешите

Если вы нетерпеливы и ждать первого мужского шага для вас невыносимо, попробуйте проанализировать ваши отношения. Станет ли признание счастливым открытием для него? Или, наоборот, «повесит» в воздухе напряжение? Ведь, даже если мужчине с вами очень хорошо, возможно, он еще не готов к женитьбе и созданию семьи.

Понаблюдайте за любимым. Ощущаете искренность и заботу с его стороны? Именно так 99% мужчин выражают свою любовь. Для них важны действия, а не пустые слова. Расслабьтесь и наблюдайте — вы наверняка прочувствуете тот самый момент, когда ваше «‎люблю» будет ему жизненно необходимо. Только представьте — у вас возникла проблема (потек кран/погас свет/сломалась стиральная машинка), а он уже тут как тут — пришел вам на помощь. В этом случае тихое «‎Я тебя люблю» на ушко будет как нельзя кстати. А вот если он не спешит проявлять свои чувства в поступках, возможно, их и нет. Тогда уж точно не стоит ничего говорить — лучше просто тихо уйти…

Не переборщите с эмоциями