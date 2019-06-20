«Мисс Москва» рассказала, как начался ее роман с королем Малайзии

«Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром», — рассказала Оксана.

Сначала она не восприняла всерьез нового знакомого. Когда иностранец представился королем, подумала, что тот шутит.

«После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов», — вспомнила победительница конкурса красоты.

Оксана Воеводина с мужем королем Малайзии ФОТО: Instagram

Через некоторое время Воеводина увидела новости о назначении короля Малайзии. Она была очень удивлена, узнав в нем Мухаммада.

В ноябре прошлого года Оксана Воеводина вышла замуж за короля. Роскошное торжество прошло согласно мусульманским традициям. Ради супруга Оксана приняла ислам, стала носить хиджаб и взяла мусульманское имя Рихана. Позже Мухаммад V принял решение об отречении от престола.

Оксана Воеводина ФОТО: Instagram