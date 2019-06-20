«Мисс Москва» рассказала, как начался ее роман с королем Малайзии

25-летняя Оксана Воеводина поделилась подробностями своего знакомства с мужем — 49-летним экс-королем Малайзии. «Мисс Москва-2015» встретила Мухаммада V Фариса на светском мероприятии, пишет Cosmo.
«Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром», — рассказала Оксана.
Сначала она не восприняла всерьез нового знакомого. Когда иностранец представился королем, подумала, что тот шутит.
«После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов», — вспомнила победительница конкурса красоты.
Через некоторое время Воеводина увидела новости о назначении короля Малайзии. Она была очень удивлена, узнав в нем Мухаммада.
В ноябре прошлого года Оксана Воеводина вышла замуж за короля. Роскошное торжество прошло согласно мусульманским традициям. Ради супруга Оксана приняла ислам, стала носить хиджаб и взяла мусульманское имя Рихана. Позже Мухаммад V принял решение об отречении от престола.
Недавно Оксана родила сына от своего супруга. Ребенок появился на свет 21 мая в немецкой клинике и стал первенцем пары. Мальчику дали необычное имя: Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.