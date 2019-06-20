Безобидные еда и напитки, которые сделают вас толстым

На самом же деле они могут таить в себе немало вреда, который непременно скажется на здоровье человека. В этом материале опишем некоторые продукты, которые могут сделать вас толстыми.

Красное вино

В настоящем красном вине много полезного. Благодаря высокому содержанию ресвератрола, люди, употребляющие данное спиртное, менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и простуд. Но бокалы для вина, как правило, слишком большие, из-за чего сложно соблюдать безопасную дозировку. Без вреда можно пить около 150 мл напитка — это равняется 100-130 калориям.

Как бы странно это не звучало, но при употреблении красного вина следует использовать мерный стаканчик. Это позволит избежать лишнего потребления калорий. По грубым подсчетам, употребление алкоголя вынуждало людей приобретать лишние 380 калорий в день. Если вы пьете три раза в неделю, то в перспективе вы можете набрать лишние восемь килограммов.

Чернослив

Чернослив и в целом сухофрукты могут стать не только хорошим перекусом, но и отличным ускорителем ожирения. Порция из четырех-пяти плодов содержит три грамма клетчатки. Как считает, эксперт в области похудения Ребекка Скритчфилд, половина этого вещества не растворяется. Другая часть клетчатки — волокно, которое придает сытость, снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови.

Чернослив также является источником полифенолов и растительных химикатов, которые помогают предотвращать болезни. Но не все так однозначно: чашка сухофруктов содержит в восемь раз больше калорий и сахара, чем тот же объем свежих продуктов. Чернослив следует считать гарниром, нежели самостоятельной закуской.

Шпинат

Шпинат является одним из популярнейших пестицидных продуктов. Этот зеленый лист полон антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами. Также шпинат — один из лучших источников немолочного кальция и растительного железа. Этот продукт отлично обеспечивает значительную дозу пробиотиков, способствующих поддержанию комфортной работы кишечника.

Без ложки дегтя не обошлось. 97% образцов традиционного шпината, протестированного экологической рабочей группой (ЭРГ), содержали остатки пестицидов. Исследование 2010 года установило связь между потреблением пестицидов и более высоким индексом массы тела.

Клубника

Как «органическая», так и традиционная клубника приобретают ярко-красный оттенок от антиоксидантных соединений. Их еще называют антиоцианинами. Они помогают уменьшить воспаление, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако обычная клубника имеет большой недостаток — она покрыта пестицидами, которые могут вызвать снижение метаболизма и затруднить похудение.

В 2018 году данный фрукт возглавил рейтинг ЭРГ «Грязная дюжина». В этом списке находились продукты с самым высоким содержанием пестицидов. Лучшим выходом из этой ситуации выглядит употребление органических фруктов. Хоть они и содержат некоторые остатки пестицидов, такие продукты будут полезнее.

Чай

Чай — очень полезный продукт. Он содержит антиоксиданты: галлат эпигаллокатехина, катехины и полифенолы. Эти вещества помогают повысить метаболизм, блокируют образование новых жировых клеток и даже минимизируют старение. Но не любой чай так полезен.

В ресторанах и кафе, как правило, подают такой напиток, что там крайне мало антиоксидантов и много сахара. По факту, вы пьете не полезный чай, а просто вкусную сладкую воду. Есть ли польза от такого напитка — большой вопрос. А как известно: большее количество сахара быстрее ведет к росту массы тела. Вместо чая из кафе, лучше купить качественный продукт и заварить его самостоятельно у себя дома.

Это лишь небольшая часть продуктов питания, которые могут таить в себе риск увеличения массы человека. На первый взгляд они кажутся полезными, но без нюансов не обходится.