Что делать, если муж перестал называть тебя по имени

Часто ли твой мужчина называет тебя по имени? А ты его? Психолог-публицист Елена Лосева рассказывает о том, почему иногда личные имена в общении пары «затираются». И называет причины, по которым лучше вернуть их друг другу и больше не забывать, пишет Леди.mail.ru.
Если семейная жизнь устраивает, муж и жена ладно ведут совместное хозяйство, растят детей, нужно ли раздувать проблему из того, что кто-то, оказывается, давно не слышал в доме своего имени?
«Принеси чай, пожалуйста», «Ты пойдешь со мной?», «Развесь белье!» — «Иду-иду...», «Спасибо, вкусно!»... Что плохого в этих фразах? Все хорошо. Присутствуют «спасибо», и «пожалуйста». Есть отклик на просьбы — белье сушится, чай налит... Но вот ты при этом называешь его по имени, а он тебя... нет, нет и нет. И в голову лезут нехорошие мысли, вроде тех, что он потерял к тебе интерес, или быт «убил» вас друг для друга.
Привычно заглядываешь в интернет и... находишь, что на бессознательном уровне имен своих женщин лишают домашние тираны, мужчины с психологическими проблемами. А на сознательном — неверные граждане, которые боятся запутаться, потому и избегают конкретных имен, оперируя «солнышками» и «любимыми»! С ревностью и подозрениями в том, что его перестали ценить, через дискомфорт от потери имени, может столкнуться и мужчина. И вот уже трещит по швам семейная лодка!
На фоне подобных страстей ускользает из внимания еще одна, банальная причина, по которой семейное общение стало обезличенным. Просто вы стали близки настолько, что ситуация приближается к симбиозу партнеров. А это уже плохо.
Но хорошо, что один из вас, зацепившись мыслью за то, что давно не слышал своего имени, это вовремя заметил!
Я — это ты, ты — это я
В стремлении обеспечить друг другу максимальный комфорт, мы стараемся предугадать желания и намерения любимого человека. «Притираемся» настолько, что наши мечты, ежедневные ритуалы становятся общими — пара функционирует как единый организм. А диалог «с самим собой», да еще с обращением «на разные имена» — это как-то странно. Так и появляется безликое обращение к своей в полном смысле этого слова «второй половине».
Особенно остро «потерю имени» чувствуют люди, для которых партнер — основной собеседник (например, женщины, сидящие в декрете, или мужчины, временно много находящиеся дома в поиске работы). Растворение одного супруга в другом в этом случае посягает на необходимую для гармонии личности здоровую зону «самости». Ведь помимо потребности в любви и понимании в каждом из нас есть еще и потребность чувствовать границы своего «Я», развивать свою личность — в том числе, и в семье.
Собственные имена помогают нам избежать полного симбиоза, напоминая, что у каждого из нас — свое «Я», требующее одинакового уважения.
Зачем называть друг друга по имени?
Чтобы радовать любимого человека
Да, это один из самых простых способов доставить любимому человеку удовольствие. Звук собственного имени в миролюбивом и даже нейтральном тоне мы с младенчества воспринимаем как поглаживание и проявление заботы. В общем, это то, что надо для общения в паре.
Один нюанс: случается, что людям категорически не нравится какая-то из форм личного имени. Раз уж Людмиле не по душе имя Люда, зато мило — Люся, не так уж трудно это понять и принять.
Чтобы имя перестало быть предвестником ссоры
«Елена! А что это у нас сегодня такой беспорядок?»
«Коля! Опять ты забыл, что цветы, пока меня нет, нужно поливать!»
Интересно, но в моменты недовольства друг другом имена супругов вдруг произносятся очень четко и громко! Так происходит, потому что в глубине души ни один человек не считает себя плохим. И если вторая половина «проштрафилась» — ее временно отделяют от «хорошего себя» именем.
Такой прием расшатывает самооценку партнеру — оно вам надо? Называйте друг друга по имени не только в моменты выяснения отношений, и имя станет подспорьем для их укрепления, а не наоборот.
Чтобы вносить в отношения новые краски
Когда мы слышим свое имя, то на автомате «собираемся», чтобы дать ответ, приличествующий хорошему человеку (себе). Более внимательно и вежливо сосредотачиваемся на собеседнике. Так рождается обоюдный интерес. Пользуйтесь этим! Наши имена вариативны, и это дополнительно помогает задавать тон предложениям.
Сравним:
«Что-то скучно. Может, пойдем погуляем?» «Дорогая Катерина Ивановна! Не прогуляетесь ли вы со мной сегодня?» «Катюша, я так хочу сегодня пройтись с тобой на свежем воздухе! Пойдем, Катя!»
В отличие от первой безликой фразы в остальных есть и очевидное обозначение двух личностей, и прослеживается уровень тепла.
Когда имя застревает в горле
Это кажется странным, но если, так вышло, что партнеры давно перестали называть друг друга по имени, им не так просто начать это делать вновь. Как помочь себе и супругу преодолеть нарочитость, непривычность момента?
Выходите в люди вдвоем. Например, можно устроить марафон хождения в гости. Там обращение друг к другу по имени будет необходимым, чтобы конкретно адресовать фразы. Главное, по возвращении домой прием закрепить, продолжая использовать имена, будто рядом кто-то есть.
Отсюда вытекает второй способ: даже если вы вдвоем в четырех стенах, подключай фантазию и представляй, что вы не одни в комнате. Так обратиться по имени к супругу получится естественнее.
Третий вариант и вовсе лежит на поверхности — иногда достаточно прямо попросить партнера о желаемом. Например, так: «Володя, а назови меня тоже, пожалуйста, по имени! Мне это очень приятно!» — только и всего.