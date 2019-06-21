Что делать, если муж перестал называть тебя по имени

Если семейная жизнь устраивает, муж и жена ладно ведут совместное хозяйство, растят детей, нужно ли раздувать проблему из того, что кто-то, оказывается, давно не слышал в доме своего имени?

«Принеси чай, пожалуйста», «Ты пойдешь со мной?», «Развесь белье!» — «Иду-иду...», «Спасибо, вкусно!»... Что плохого в этих фразах? Все хорошо. Присутствуют «спасибо», и «пожалуйста». Есть отклик на просьбы — белье сушится, чай налит... Но вот ты при этом называешь его по имени, а он тебя... нет, нет и нет. И в голову лезут нехорошие мысли, вроде тех, что он потерял к тебе интерес, или быт «убил» вас друг для друга.

Привычно заглядываешь в интернет и... находишь, что на бессознательном уровне имен своих женщин лишают домашние тираны, мужчины с психологическими проблемами. А на сознательном — неверные граждане, которые боятся запутаться, потому и избегают конкретных имен, оперируя «солнышками» и «любимыми»! С ревностью и подозрениями в том, что его перестали ценить, через дискомфорт от потери имени, может столкнуться и мужчина. И вот уже трещит по швам семейная лодка!

На фоне подобных страстей ускользает из внимания еще одна, банальная причина, по которой семейное общение стало обезличенным. Просто вы стали близки настолько, что ситуация приближается к симбиозу партнеров. А это уже плохо.

Но хорошо, что один из вас, зацепившись мыслью за то, что давно не слышал своего имени, это вовремя заметил!

Я — это ты, ты — это я

В стремлении обеспечить друг другу максимальный комфорт, мы стараемся предугадать желания и намерения любимого человека. «Притираемся» настолько, что наши мечты, ежедневные ритуалы становятся общими — пара функционирует как единый организм. А диалог «с самим собой», да еще с обращением «на разные имена» — это как-то странно. Так и появляется безликое обращение к своей в полном смысле этого слова «второй половине».

Особенно остро «потерю имени» чувствуют люди, для которых партнер — основной собеседник (например, женщины, сидящие в декрете, или мужчины, временно много находящиеся дома в поиске работы). Растворение одного супруга в другом в этом случае посягает на необходимую для гармонии личности здоровую зону «самости». Ведь помимо потребности в любви и понимании в каждом из нас есть еще и потребность чувствовать границы своего «Я», развивать свою личность — в том числе, и в семье.

Собственные имена помогают нам избежать полного симбиоза, напоминая, что у каждого из нас — свое «Я», требующее одинакового уважения.

Зачем называть друг друга по имени?

Чтобы радовать любимого человека