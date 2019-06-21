Лунный календарь стрижек на июль 2019

1 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Близнецах - стрижка в этот день избавит от существующих болезней.

2 июля 2019 года, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Раке - в этот день лучше отказаться от стрижек. твои волосы могут стать непослушными, хоть и будут быстрее расти.

3 июля 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Раке - не самый подходящий день для стрижки.

4 июля 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна во Льве - удачны день, если ты хочешь сделать "лесенку".

5 июля 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна во Льве - если ты сменишь прическу в этот день, то жди новых приключений.

6 июля 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Деве - стрижка хорошо повлияет на общее самочувствие.

7 июля 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Деве - после стрижки волосы станут послушными и шелковистыми.

8 июля 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Весах - можно постричься, а можно порадовать волосы питательными масками или сделать массаж головы.

9 июля 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Весах -подстриженные в этот день волосы станут гуще, а расти будут в разы медленнее.

10 июля 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Весах - процеуры с волосами принесут радость.

11 июля 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Скорпионе - стрижка сделает волосы тяжелыми и непослушными.

12 июля 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Скорпионе- неблагоприятный день.

13 июля 2019 года, 11-12 лунный день,растущая Луна в Стрельце - новая стрижка поможет в заключении выгодных сделок.

14 июля 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Стрельце - стрижка в этот день придаст смелости и сил.

15 июля 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Козероге - сделанная в этот день стрижка будет очень удачной и избавит от головных болей.

16 июля 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Козероге - стильная стрижка зарядит позитивным настроем.

17 июля 2019 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Козероге - в этот день не стоит стричься.

18 июля 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Водолее - нейтральный день для стрижки.

19 июля 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Водолее - хороший день для модельной модной стрижки.

20 июля 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Рыбах - плохой день для всех видов стрижек.

21 июля 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Рыбах - новая стрижка подчеркнёт все недостатки.

22 июля 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах - отличный день для классической стрижки.

23 июля 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне - нейтральное время для стрижки, но удачное для улучшения волос с помощью увлажнения и питания.

24 июля 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Овне - неблагоприятный день для стрижки волос.

25 июля 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Тельце - стрижка, сделанная в этот день будет в центре внимания.

26 июля 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Тельце - стрижка никак не повлияет на внешний вид волос, но может привлечь в вашу жизнь пустые хлопоты и ссоры в семье.

27 июля 2019 года, 24-25 лунный день,убывающая Луна в Близнецах - подходящее время для стрижек, особенно объемных.

28 июля 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Близнецах - в этот день ничего не делай с волосами.

29 июля 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах - хороший день для лёгких и воздушных причесок.

30 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Раке - подстригать волосы сегодня к проблемам с деньгами, людьми и трудностями в работе и учебе.