Baby face: ТОП-4 продукта, которые улучшат кожу лица

ТОП-4 продукта, которые улучшат кожу лица

Грейпфруты, апельсины, клубника - все, в чем много витамина С

Все мы хорошо знаем это волшебное слово, которое пишут практически на каждой баночке с кремом или на тканевых масках. Нет, это не заклинание, выученное в Хогвартсе, это слово "антиоксидант".

Именно эти компоненты могут предотвратить разрушающее действие свободных радикалов на клетки живых организмов (проще говоря, замедлить процесс старения этих клеток).

Оливковое масло

Нам всегда казалось, что греки знают какую-то тайну и тщательно эту тайну от нас скрывают. А потом мы тоже стали пользоваться оливковым маслом и добавлять его не только в салаты, но и в маски для лица! Масло дарит нашему лицу витамин Е и благоприятно сказывается на состоянии кожи.

Творог

Не откидывай все варианты, прочитав о запрете на молочные продукты. Вот как получается: молоко - нельзя, творог - нужно! Во-первых, творог это необходимый источник белка. А во-вторых, именно творог улучшает жировой обмен и содержит хваленый витамин Е, который замедляет старение кожи. Не просто омолаживаемся, но и худеем!

Авокадо, шпинат, морковка

Авокадо - это не только отличный заменитель сливочного масла. Морковка - не просто спасает твое стремительно упавшее зрение. Шпинат - отнюдь не выдуманная суперсила моряка Попай.

На самом деле, эти овощи - источник бета-каротина. Благодаря этому элементу запускаются процессы клеточного обновления, а наше лицо как-будто едет в СПА-уикенд и не берет нас с собой.