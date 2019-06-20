Летний рецепт: легкий салат из зеленых овощей

Сезонная зелень не может быть скучной, особенно, если ее правильно подать. Павел рекомендует подавать овощи в сыром виде с соленой заправкой, пишет Lady.tochka.net.
Салат "зеленое-зеленое-зеленое"
Для салата:
- спаржа - 50 г (2 шт.);
- авокадо - 60 г (половина авокадо);
- брокколи - 40 г;
- шпинат - 20 г;
- щавель - 20 г;
- молодой горошек или замороженный горошек - 40 г.
Соус петрушечный песто:
- петрушка - 30 г;
- орехи по вкусу - 30 г;
- масло оливковое (можно с трюфельным маслом) - 80 г;
- чеснок - 50 г;
- соль - по вкусу;
- пармезан (если нет, ничего страшного) - 20 г;
- шампиньон - 40 г.
Это очень полезный салат, в котором все ингредиенты мы используем в сыром виде, чтобы сохранить все полезные свойства
- говорит автор рецепта, победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник.
Способ приготовления:
- Спаржу, брокколи и авокадо нарезаем с помощью мандолины тонкими слайсами. Салат получится очень хрустящим, а щавель придаст легкую кислинку общему вкусу.
- Все ингредиенты соуса перебить блендером.
- В глубокую миску выкладываем овощи и заправляем петрушечным песто.
- Важно щедро посолить заправку. Когда заправим салат, это только усилит насыщенный вкус всех ингредиентов.