Чт, 20.06.2019

Летний рецепт: легкий салат из зеленых овощей

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Сезонная зелень не может быть скучной, особенно, если ее правильно подать. Павел рекомендует подавать овощи в сыром виде с соленой заправкой, пишет Lady.tochka.net.

Салат "зеленое-зеленое-зеленое" 

Для салата: 

  • спаржа - 50 г (2 шт.);
  • авокадо - 60 г (половина авокадо);
  • брокколи - 40 г;
  • шпинат - 20 г;
  • щавель - 20 г;
  • молодой горошек или замороженный горошек - 40 г.

Соус петрушечный песто: 

  • петрушка - 30 г;
  • орехи по вкусу - 30 г;
  • масло оливковое (можно с трюфельным маслом) - 80 г;
  • чеснок - 50 г;
  • соль - по вкусу;
  • пармезан (если нет, ничего страшного) - 20 г;
  • шампиньон - 40 г.

Это очень полезный салат, в котором все ингредиенты мы используем в сыром виде, чтобы сохранить все полезные свойства

- говорит автор рецепта, победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник.

Способ приготовления:

  • Спаржу, брокколи и авокадо нарезаем с помощью мандолины тонкими слайсами. Салат получится очень хрустящим, а щавель придаст легкую кислинку общему вкусу. 
  • Все ингредиенты соуса перебить блендером. 
  • В глубокую миску выкладываем овощи и заправляем петрушечным песто.
  • Важно щедро посолить заправку. Когда заправим салат, это только усилит насыщенный вкус всех ингредиентов. 

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