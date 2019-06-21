Как приготовить самую вкусную окрошку: пять важных нюансов

Классический рецепт окрошки — это отварные картофель и яйца, свежие огурцы, редис, мясо или вареная колбаса, зелень, сметана для заправки и заливка: квас, кефир или другие кисломолочные продукты. И в каждом пункте есть свои нюансы.

Картошка должна быть красивой

Эксперты Роскачества не раз рассказывали, как выбрать идеальную картошку. Если коротко: клубни должны быть твердыми, упругими, сухими, без повреждений и запаха, без наростов и зеленых пятен. Проросшую картошку тоже лучше оставить, где лежит.

«Старайтесь брать картофелины среднего размера — в них минимум вредных веществ и оптимальное количество полезных», — говорят специалисты.

Кстати, интересный факт: розовая картошка хороша для жарки, желтоватая — для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.

Важно! Картошку и остальные овощи нужно нарезать одинаковыми кубиками или соломкой.

Яйца первой свежести

За нежный вкус в окрошке отвечают отварные яйца. При покупке обращайте внимание на срок изготовления (чем свежее, тем лучше) и на место производства. Чем ближе географически птицефабрика, откуда приехали яйца, тем больше в них пользы и все той же свежести.

Важно! Яичный желток можно нарезать в окрошку, как и остальные ингредиенты, или приготовить из него заправку. Рецепт: растираем желтки с горчицей, добавляем сметану, сахар, соль по вкусу и перемешиваем с небольшим количеством кваса.

Зелень повышенной нежности

С выбором зеленого лука и укропа все просто: веточки должны быть молодыми, упругими, свежими на вид. Веточки «пожилого» укропа жестче — его можно отличить по толстым стеблям и большому расстоянию между «лапками». А если на луковых стрелках появились буроватые пятна, то лучше поискать что-нибудь посвежее. Отдавайте предпочтение зелени, которая продается на развес: в лотках не видно, что под верхними, «парадными» веточками.

Важно! Если зелень все же кажется вам жестковатой, то рубленые укроп и лук слегка разотрите с мелкой солью — это придаст нежности.

Мясо или колбаса?

Для полного соответствия нормам полезного питания лучше брать, конечно, мясо — отварную курицу или индейку, хороша будет и нежирная телятина. А что касается колбасы, то обычно берут «Докторскую» — изначально ее разрабатывали именно для диетического питания и поставляли в госпитали и санатории, где люди восстанавливались после тяжелых травм и болезней пищеварения.

Чем зальем?

Если говорить о классическом рецепте, то заливать окрошку нужно квасом. Причем не сладким, а кисловатым. Идеально — приготовить квас дома.

Если квас вам несимпатичен, то не грех залить окрошку молочной сывороткой, кефиром, айраном и в принципе любым кисломолочным продуктом.