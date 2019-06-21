Тимати кормит беременную Анастасию Решетову хот-догами и чипсами

23-летняя Анастасия Решетова и 35-летний Тимати уединились в роскошном отеле на берегу океана. Пара решила взять отпуск перед рождением ребенка, сообщает Cosmo.
О том, как проходят каникулы, модель рассказывает поклонникам. Анастасия опубликовала в Instagram сториз фотографию ее ужина с Тимати. Модель поставила ироничную подпись: «Когда мужчина помогает готовить». На снимке запечатлена большая тарелка с хот-догами и чипсами.
Над собой Решетова тоже посмеялась. Она показала, как с большим аппетитом ест в автомобиле. «24/7», — подписала кадр звезда.
Ранее возлюбленная Тимати рассказала, что во время отдыха отказалась от сильного загара и купания в океане. По словам модели, она опасается, что из-за сильных волн может упасть и удариться животом.
Поездки на машине тоже вызывают у Решетовой опасения. Раньше она была поклонницей экстремальной езды и активного отдыха.
У рэпера уже есть ребенок — дочь Алиса, которую родила его бывшая возлюбленная, модель Алена Шишкова. А для Анастасии будущий малыш станет первенцем.
Беременность модели на первых сроках протекала тяжело, звезду мучил токсикоз. Однако со временем ее состояние улучшилось.
Второй ребенок Тимати появится на свет в Майами. Роды будут стоить примерно два миллиона рублей. Дочь рэпера тоже родилась не в России, а в Доминикане.