Худеешь без причины? Шесть проблем со здоровьем, которые вызывают потерю веса

Слишком активная щитовидная железа начинает производить больше гормонов, чем нужно. Зачастую это выражается не только в потере веса, но и в учащении пульса, проблемах со сном и нарушении терморегуляции — тебе почти всегда жарко. Сходи к эндокринологу.

Целиакия

Это аутоиммунное заболевание, связанное с тем, что организм не может переварить глютен, и он раздражает стенки тонкого кишечника. Сопровождается тошнотой и диареей, поэтому его порой сложно отличить от обычного отравления. Но если симптомы не проходят, посети гастроэнтеролога и поделись своими подозрениями.

Депрессия

Потеря аппетита — побочный эффект клинической депрессии. Часто сопровождается плохим настроением, неспособностью принимать решения и проблемами со сном. Стоит сходить к психотерапевту.

Панкреатит

Поджелудочная железа вырабатывает вещества, которые помогают переваривать пищу. Если она плохо работает, можно довольно сильно похудеть. Другие симптомы — боль в желудке, проблемы с перевариванием жирной пищи. Посети гастроэнтеролога.

Диабет

Да-да, он часто приводит к потере веса. Организм не может переварить глюкозу и выводит ее с мочой, из-за чего тебе постоянно хочется пить и бегать в туалет. Сдай анализ крови на сахар и сходи с результатом к терапевту.

Ревматоидный артрит

Иммунная система атакует по ошибке здоровые ткани, что часто приводит к потере аппетита и снижению веса. Начни с посещения терапевта.