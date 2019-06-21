День летнего солнцестояния: как правильно загадывать желания и проводить ритуалы

«В этом году День летнего солнцестояние начнется 21 июня в 18:54 по эстонскому времени. Солнце войдет в знак Рака. В эти сутки можно и нужно загадывать все свои сокровенные желания. Солнце олицетворяет наше эго и самооценку. В гороскопе любого человека оно является символом «Я». Этот день идеально подходит для того, чтобы на осознанном уровне делать любые практики и загадывать желания. Есть высокий потенциал того, что они исполнятся», – рассказывает астролог Оксана Юнина. Но проговаривать желания и совершать необходимые ритуалы нужно правильно.

Что надеть и как «зарядить» украшения

Летнее солнцестояние – середина природного лета и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. Этот день имел огромное значение для славян и кельтских народов, подчинявшихся природным циклам. «Солнцестояние с древних времен считалось временем, когда воедино собираются энергии всех стихий – огня, земли, воздуха и воды. В этот день природа обладает особенной магической силой», – добавляет эксперт.

Чтобы настроиться на энергетику этого дня стоить надеть на себя одежду «солнечных» оттенков – желтую, оранжевую, красную или розовую. Отдельное внимание необходимо уделить украшениям.

«В астрологии Солнце символизирует золото. Поэтому в этот день нужно обязательно надеть украшение из этого драгоценного металла. Лучше, если это будет что-то, что вы носите постоянно. Например, кольца, серьги или браслет с «солнечными» камнями – гранатом, рубином и янтарем. Розовый кварц идеально подойдет для незамужних женщин. Этот камень поможет найти своего суженного в ближайшие полгода», – отмечает астролог.

Перед тем, как надеть украшения на себя, следует провести несложный ритуал – зарядить украшения энергией солнца. Несмотря на то, что День летнего солнцестояния начнется 21 июня, пик энергии Солнца придется на следующие сутки. Поэтому «подзарядку» выбранных талисманов лучше проводить в ночь на 22 июня.

«Вечером положите украшения в то место, которое с восходом будут освещать солнечные лучи. Когда вы проснетесь, в первую очередь, поблагодарите Солнце за жизнь и все то, что приносит вам радость, а после попросите у него поддержки через талисман. Затем можете надеть заряженное положительной энергией украшение на себя», – советует Оксана Юнина.

Как защитить свой дом от негативной энергии

Настроившись и подготовив себя к солнцестоянию, необходимо то же самое сделать и с помещением, в котором вы живете или проводите большую часть своего времени. В этом снова поможет опыт наших предков, ведь с древних времен считалось, что только энергия огня может очистить ауру, избавить от порчи и других сглазов. Поэтому День летнего солнцестояние – прекрасное время для того, чтобы провести ритуал на очищение от негативной энергии и защиту вашего дома.

«Практику очищения жилого пространства нужно проводить с использованием «солнечных» свечей – желтого, красного или «золотого» цвета. Сначала с зажженной свечой необходимо обойти квартиру по часовой стрелке, начиная от входной двери. Сделав круг, поблагодарите огонь за то, что он очистил это помещение. Далее нужно идти против часовой стрелки, проговаривая свои сокровенные желания. Можно просить защиту для своего дома. Все желания должны носить только положительный характер. Говорить фразу: «Хочу, чтобы не было ссор» – неправильно. Замените ее на: «Хочу, чтобы было спокойно, уютно. Чтобы в доме были деньги и любовь»», – рекомендует астролог.

Очистить помещение от негативной энергии поможет полынь. Также к защитным травам относятся зверобой, анис и жимолость. Последними окуривать квартиру не требуется, достаточно завернуть их в красную ткань и положить в любое укромное место в доме.

Какие блюда сегодня готовить

Итак, квартиру в порядок привели. Можно и поесть. Что же принято готовить на солнцестояние? Все очень просто. В этот знаменательный день приветствуются все блюда круглой формы. Идеальные варианты – это блины и пирог шарлотка с красными или желтыми яблоками.

Существует поверье, что, если в День солнцестояния таким блюдом угостить любимого или того, кто вам нравится, то это пойдет только на пользу отношениям.