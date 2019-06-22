Женский гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

В последнюю неделю июня астрологи рекомендуют позаботиться о личных отношениях и всеми силами избегать конфликтов. В период с 24 по 30 июня в жизни многих знаков Зодиака могут произойти перемены, поэтому женщинам потребуется выдержка, а также силы и энергия, чтобы достичь успехов в деловой и личной жизни.

Женщина-Овен

Завершающая неделя июня принесет перемены. Овнам астрологи рекомендуют сохранять внутреннее равновесие, чтобы не провоцировать конфликтных ситуаций дома и на работе. Перепады настроения возможны из-за влияния Луны и Марса, а значит, женщинам необходимо соблюдать осторожность во всем. Избежать переутомления поможет распределение обязанностей и своевременный отдых. В личной жизни Овнов не будет повода для беспокойств, если сохранять позитивный настрой и прислушиваться к потребностям партнера.

Женщина-Телец

Тельцам в понедельник звезды и планеты подарят прекрасную возможность завершить начатые ранее дела. Пятница и суббота — насыщенные дни, в которые астрологи рекомендуют женщинам уделить внимание здоровью, провести время за медитациями, чтобы восполнить запасы энергии. Завершающая неделя июня — удачное время для перемен во внешности, поэтому Тельцам можно смело планировать поход в салон красоты и обновление гардероба. Новый имидж поможет привлечь внимание мужчин.

Женщина-Близнецы

На Близнецов влияние окажет Венера, поэтому астрологи рекомендуют представительницам этого знака внимательно следить за эмоциями и не поддаваться на провокации, чтобы неуместные слова и действия не привели к проблемам в семье и деловой среде. Наладить личную жизнь благодаря позитивной энергетике планеты станет значительно проще, поэтому женщинам-Близнецам стоит внимательно присмотреться к знакам внимания со стороны сильного пола.

Женщина-Рак

Под влиянием Марса, который все еще находится в созвездии Рака, представительницы этого знака могут ощутить жажду деятельности. Астрологи рекомендуют направить энергию на домашние хлопоты. Уборка, украшение дома и готовка помогут избавиться от переполняющей энергии, успокоиться и обрести внутреннюю гармонию. Рекомендуется также чаще общаться с любимым человеком, чтобы недосказанность и обиды не стали причиной конфликтных ситуаций.

Женщина-Лев

Львицам завершающая неделя июня может показаться сложной из-за влияния ретроградного Нептуна. Энергетика планеты помешает принимать верные решения из-за иллюзорного чувства безмятежности. Представительницам этого знака астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, которая поможет избежать проблем на работе и в отношениях.

Женщина-Дева

Энергетика Марса в Раке будет влиять на эмоции Дев, что может привести к ссорам и конфликтам. Тем не менее энергетику красной планеты можно использовать себе во благо, направляя энергию в русло созидания: на активную работу над важными проектами, общение с близкими или коллегами, обустройство жилья. Кроме того, Марс поддержит Дев в личной жизни, особенно если они открыты для новых знакомств.

Женщина-Весы