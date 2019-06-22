Женский гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Женский гороскоп на конец июня содержит полезные рекомендации, которые помогут использовать энергетику звезд и планет себе в благо, избежать неприятностей и привлечь удачу.
В последнюю неделю июня астрологи рекомендуют позаботиться о личных отношениях и всеми силами избегать конфликтов. В период с 24 по 30 июня в жизни многих знаков Зодиака могут произойти перемены, поэтому женщинам потребуется выдержка, а также силы и энергия, чтобы достичь успехов в деловой и личной жизни.
Женщина-Овен
Завершающая неделя июня принесет перемены. Овнам астрологи рекомендуют сохранять внутреннее равновесие, чтобы не провоцировать конфликтных ситуаций дома и на работе. Перепады настроения возможны из-за влияния Луны и Марса, а значит, женщинам необходимо соблюдать осторожность во всем. Избежать переутомления поможет распределение обязанностей и своевременный отдых. В личной жизни Овнов не будет повода для беспокойств, если сохранять позитивный настрой и прислушиваться к потребностям партнера.
Женщина-Телец
Тельцам в понедельник звезды и планеты подарят прекрасную возможность завершить начатые ранее дела. Пятница и суббота — насыщенные дни, в которые астрологи рекомендуют женщинам уделить внимание здоровью, провести время за медитациями, чтобы восполнить запасы энергии. Завершающая неделя июня — удачное время для перемен во внешности, поэтому Тельцам можно смело планировать поход в салон красоты и обновление гардероба. Новый имидж поможет привлечь внимание мужчин.
Женщина-Близнецы
На Близнецов влияние окажет Венера, поэтому астрологи рекомендуют представительницам этого знака внимательно следить за эмоциями и не поддаваться на провокации, чтобы неуместные слова и действия не привели к проблемам в семье и деловой среде. Наладить личную жизнь благодаря позитивной энергетике планеты станет значительно проще, поэтому женщинам-Близнецам стоит внимательно присмотреться к знакам внимания со стороны сильного пола.
Женщина-Рак
Под влиянием Марса, который все еще находится в созвездии Рака, представительницы этого знака могут ощутить жажду деятельности. Астрологи рекомендуют направить энергию на домашние хлопоты. Уборка, украшение дома и готовка помогут избавиться от переполняющей энергии, успокоиться и обрести внутреннюю гармонию. Рекомендуется также чаще общаться с любимым человеком, чтобы недосказанность и обиды не стали причиной конфликтных ситуаций.
Женщина-Лев
Львицам завершающая неделя июня может показаться сложной из-за влияния ретроградного Нептуна. Энергетика планеты помешает принимать верные решения из-за иллюзорного чувства безмятежности. Представительницам этого знака астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, которая поможет избежать проблем на работе и в отношениях.
Женщина-Дева
Энергетика Марса в Раке будет влиять на эмоции Дев, что может привести к ссорам и конфликтам. Тем не менее энергетику красной планеты можно использовать себе во благо, направляя энергию в русло созидания: на активную работу над важными проектами, общение с близкими или коллегами, обустройство жилья. Кроме того, Марс поддержит Дев в личной жизни, особенно если они открыты для новых знакомств.
Женщина-Весы
Весам с 24 по 30 июня рекомендуется прислушаться к себе и обратить внимание на личные потребности. Энергетика Венеры на этой неделе поможет преобразиться как внутренне, так и внешне, поэтому женщины могут запланировать смену имиджа и поход по магазинам за обновками. Новый образ поможет ощутить уверенность в себе и стать успешнее.
Женщина-Скорпион
Из-за активности Марса, который находится в Раке, Скорпионы могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Энергетика планеты может стать причиной перепадов настроения, поэтому стоит обратить внимание на самочувствие и всеми силами избегать конфликтных ситуаций. Планета скоро перестанет оказывать сильное влияние, а пока астрологи рекомендуют Скорпионам направить энергию на решение насущных проблем, работу и любую физическую активность, которая поможет избежать стресса.
Женщина-Стрелец
Стрельцам на этой неделе будет помогать ретроградный Нептун. Его влияние поможет найти любовь или наладить отношения, избавиться от недопонимания и сообща справиться с возникающими мелкими проблемами. Благоприятная атмосфера, которую способны создать женщины, станет первым камнем в фундаменте любовных отношений, наполненных страстью и взаимным уважением.
Женщина-Козерог
Водолеям в конце июня поддержку окажет покровитель Нептун. Его энергетику можно смело использовать для того, чтобы преобразиться, решить сложные вопросы. Период благоприятен для творчества, общения, работы над важными проектами. Решительность и оптимизм на этой неделе помогут женщинам покорить новые вершины, а также преуспеть в личной жизни.
Женщина-Рыбы
Энергетика ретроградного Нептуна и Венеры, которая находится в созвездии Близнецов, заставит Рыб сомневаться, а мнительность на этой неделе может помешать в работе и отношениях. Женщинам, чувствующим усталость, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять паузу и насладиться любимым хобби, отправиться в путешествие или на прогулку, чтобы зарядиться бодростью и оптимизмом. Астрологи советуют Рыбам чаще делиться переживаниями с близкими людьми, чтобы получить необходимую поддержку.