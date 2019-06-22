Актриса из сериала «Реальные пацаны» рассказала, как похудела после 35 лет

38-летняя актриса Мария Шекунова стала известной после роли Машки в «Реальных пацанах». Звезда сериала поделилась с поклонниками секретами своего похудения, пишет Cosmo.
Актриса призналась, что долгое время испытывала трудности с питанием. Она часто экспериментировала со своим режимом, но это не приводило ни к чему хорошему.
«Всегда нужно думать о том, что и когда ты ешь. У меня в жизни были разные периоды: одно время я плотно общалась с диетологом, одно время я плотно занималась спортом, а был период, когда я просто ничего не ела, а только пила… Утром кефирчик, а вечером винишко», — написала Мария в Instagram.
instagram.com/shekunovamaria
Несколько лет назад актрисе удалось прийти в форму, о которой она мечтала. Достичь этого ей помогли разгрузочные дни, правильное и сбалансированное питание, а также занятия спортом. Не пренебрегает Мария массажем и аппаратными процедурами. Такие меры помогают ей поддерживать комфортный вес.