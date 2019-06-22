Актриса из сериала «Реальные пацаны» рассказала, как похудела после 35 лет

Актриса призналась, что долгое время испытывала трудности с питанием. Она часто экспериментировала со своим режимом, но это не приводило ни к чему хорошему.

«Всегда нужно думать о том, что и когда ты ешь. У меня в жизни были разные периоды: одно время я плотно общалась с диетологом, одно время я плотно занималась спортом, а был период, когда я просто ничего не ела, а только пила… Утром кефирчик, а вечером винишко», — написала Мария в Instagram.

instagram.com/shekunovamaria