Главные мифы о неверности

Разбираемся, в чем мы заблуждаемся. Итак, было бы ошибкой думать, что:

1. вы или ваш партнер не подходите друг другу, если вас привлекает кто-то еще

Реагировать на других людей, испытывать разнообразные чувства — это естественно, поэтому вполне объяснимо, что нас привлекает симпатичный нам человек. Однако у каждого из нас есть выбор, что делать дальше с этими чувствами. Каким окажется в результате этого выбора решение, зависит именно от человека, который его принимает, а не от его партнера.

2. Это просто секс, и не более того

Это большое заблуждение, что вы можете отделять привязанность и чувства от сексуальных отношений. Различные опросы и исследования показали, что 85% женщин и 55% мужчин, имеющих внебрачные связи, испытывали привязанность к партнерам, с которыми изменяли.

3. С изменой можно справиться, если ее игнорировать