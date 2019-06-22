Главные мифы о неверности
Когда дело касается измены, мы теряемся: с одной стороны, сложно сохранять верность друг другу в течение 20 лет, но с другой — очень не хочется оказаться обманутым и преданным.
Разбираемся, в чем мы заблуждаемся. Итак, было бы ошибкой думать, что:
1. вы или ваш партнер не подходите друг другу, если вас привлекает кто-то еще
Реагировать на других людей, испытывать разнообразные чувства — это естественно, поэтому вполне объяснимо, что нас привлекает симпатичный нам человек. Однако у каждого из нас есть выбор, что делать дальше с этими чувствами. Каким окажется в результате этого выбора решение, зависит именно от человека, который его принимает, а не от его партнера.
2. Это просто секс, и не более того
Это большое заблуждение, что вы можете отделять привязанность и чувства от сексуальных отношений. Различные опросы и исследования показали, что 85% женщин и 55% мужчин, имеющих внебрачные связи, испытывали привязанность к партнерам, с которыми изменяли.
3. С изменой можно справиться, если ее игнорировать
Пару поколений назад было распространено заблуждение, что если оставить человека в покое, ничего не прояснять, не привлекать к измене внимания, рано или поздно все само по себе пройдет. Это в корне не верно. Замалчивание с любой стороны ведет к полному непониманию в паре и, конечно, отдалению партнеров друг от друга. И главное, что нужно помнить, если ваш партнер все знает или даже догадывается, вероятно, он молчит не потому, что ему все равно, а потому что растерян и ему больно. Из уважения к друг другу вы просто обязаны поговорить и прояснить ситуацию.