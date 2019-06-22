Десять секретов датчанок, которые помогают оставаться счастливой несмотря ни на что

Недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе Данию признали лучшей страной для женщин — за продвижение гендерного равенства. Но многие приезжие отмечают также высокий статус женщины, ведь любая датчанка, вне зависимости от дохода, веса и внешности, ведет себя как королева, и отношение к ней соответствующее.
В чем же секрет девушек с самыми голубыми глазами, светлыми волосами и очаровательными веснушками? ELLE собрал десять секретов счастья датчанок, которые сохраняют оптимизм несмотря ни на что.
1. Ценят красивый и удобный интерьер
Дизайнерские светильники, уютные диваны с пледами и шелковыми подушками — датские дома похожи на картинки из глянцевых журналов, в которых нордическое спокойствие и элегантная простота сочетаются с уютом и удобством. Датчанки выбирают мебель и аксессуары руками, потому что ценят не только визуальную красоту и функциональность, но и тактильные ощущения. Их дома напоминают, что мы все — часть природы, поэтому наличие деревянных предметов интерьера, меховых покрывал, а также большое количество свечей даруют первородное спокойствие и гармонию.
2. Следуют закону Янте
Закон Янте — идиоматическое выражение, которое полностью характеризует датский менталитет. Само понятие ввел писатель Аксель Сандемусе, описавший в книге «Беглец пересекает свой след» городок Янте, где царит социальное равенство, основанное на поддержании основных правил: жители не должны считать себя особенными, выпячивать свои деньги, способности или достижения напоказ и смеяться над другими. Узнав про Закон Янте, сразу понимаешь, почему датские министры приезжают на работу на велосипедах, а датчанки далеки от соперничества друг с другом.
3. Открыто обсуждают проблемы с партнером
Датчанки не боятся быть отвергнутыми, потому как воспитываются в философии гендерного равенства и не боятся остаться одни. Именно поэтому эти девушки всегда открыто обсуждают проблемы в паре, ищут пути решения, а затем создают действительно счастливые семьи.
4. Выбирают спорт и режим питания в соответствии с желаниями
Прогулка на велосипеде, картофель с лососем, пробежка вдоль канала — датчанки не утруждают себя следованием диет и изнуряющих фитнес-программ, но стараются во всем получать удовольствие от жизни. Если занятие или еда не приносят удовольствие, разве можно оставаться счастливой? При этом северянки верят в искусство баланса, поэтому полностью не исключают физические нагрузки и режим из своей жизни. Вместо классического кардио на беговой дорожке они скорее предпочтут работу в саду, а вместо листового салата — ароматный овощной суп-пюре с гренками.
5. Ухаживают за растениями и любят природу
Холодная северная природа — источник вдохновения для ее жителей, которые ценят дары Земли и стараются проявлять максимальную экологическую ответственность. Несмотря на то что жаркое лето длится в Дании максимум два месяца, за это время скандинавы успевают разбить сад, несколько раз сходить в поход, а еще стараются как можно больше времени проводить на дачах. Да, у них также есть это понятие, только обычно дачами являются коттеджи недалеко от моря, где датчанки оборудуют уютную зону с гамаком, домашний огород и небольшую творческую мастерскую для занятий с детьми.
6. «Уютная» кулинария как хобби
Ароматные сдобные улитки с изюмом, горячий глинтвейн, компот из ревеня, котлеты из трески на рапсовом масле — датская кулинария является воплощением уюта и тепла, которое пропагандируется во всем мире как одно из направлений стиля жизни «хюгге». Датчанки обожают устраивать застолья, для которых не только хозяева дома, но и их гости готовят вкусные и действительно калорийные домашние блюда. Хороший ужин с бокалом вина в кругу друзей наполняет жительниц этой страны на неделю вперед, а также помогает поддерживать дружественную атмосферу в семье.
7. Отдыхают летом в Италии и Испании
Сдержанные датчане летом отправляются на неделю-другую в страны, где менталитет местных жителей кардинально отличается от их собственного. Чаще всего выбор падает на Италию и Испанию, где они погружаются в атмосферу всеобщего веселья, громких диалогов, а также учатся быть более открытыми и ярче выражать свои чувства. Датчанки уверяют, что после отпуска на Средиземном море они возвращаются обновленными и действительно отдохнувшими морально.
8. Часто встречаются с друзьями и семьей
Уютные вечера с застольями и настольными играми — основа датской коммуникации, без которой жители этой страны не представляют своей жизни. Именно такие встречи, наполненные дружеским теплом, помогают ярче скоротать долгие зимние месяцы, а также обсудить личные проблемы в кругу самых близких людей.
9. Не зациклены на отсутствии личной жизни
Датчанки внутренне свободны от предрассудков по поводу личной жизни, потому как в стране отсутствуют стереотипы насчет возрастных ограничений. Свободные девушки после 30-35 лет считаются образцом самостоятельности и любви к жизни. Кстати, несмотря на подобную ментальную свободу от предрассудков, датчанки с детства впитывают семейные ценности, поэтому к сорока годам большинство жительниц обзаводятся многодетной семьей.
10. Берегут личное пространство и границы
В близких отношениях (будь то дружеские или любовные) датчанки ценят прежде всего честность и открытость, по этой причине девушки довольно долго присматриваются к новым людям в своей жизни и не спешат раскрыть душу. В отличие от тех же итальянок, датчанкам требуется много времени, чтобы впустить человека в свое личное пространство, несмотря на то, что в этой стране штор и заборов практически нет и люди мало что скрывают друг от друга.