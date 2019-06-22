Десять секретов датчанок, которые помогают оставаться счастливой несмотря ни на что

Датчанки не боятся быть отвергнутыми, потому как воспитываются в философии гендерного равенства и не боятся остаться одни. Именно поэтому эти девушки всегда открыто обсуждают проблемы в паре, ищут пути решения, а затем создают действительно счастливые семьи.

4. Выбирают спорт и режим питания в соответствии с желаниями