Вс, 23.06.2019
  • Krasotka
  • Как раскрыть свою сексуальность? Советы для всех знаков Зодиака

Как раскрыть свою сексуальность? Советы для всех знаков Зодиака

Женщина в отеле

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Лето часто вдохновляет нас на новые романтические встречи. Как разным знакам Зодиака усилить собственную сексуальную привлекательность, расскажет профессиональный российский астролог Инна Любимова.

Овен

Овны под воздействием Марса, планеты активности, решительности и драйва, хотят, чтобы лето прошло зажигательно. Но не стоит полагаться на свой азарт и любопытство в составлении гардероба, не пытайтесь обновить его полностью. А чтобы не заскучать, экспериментируйте с аксессуарами. Например, обратите внимание на модные в этом сезоне заколки для волос.

Телец

Дорогие Тельцы, ваша управляющая планета Венера требует от вас вкуса и эстетической красоты во всем. Отнеситесь к смене стиля с таким же трепетом, с каким относитесь к сексу. Легкие и нежные акценты с помощью платков, палантинов, необычных головных уборов — вот на что вам стоит обращать внимание.

Близнецы

Уверена, что Меркурий подталкивает Близнецов к движению, общению, удовлетворению любопытства во всем. И вы уже торопитесь окунуться в водоворот знакомств и приключений. Чтобы быть в центре внимания и излучать сексуальную энергию, поэкспериментируйте со спортивным стилем. Он будет подчеркивать вашу подтянутую фигуру и привлекать к ней внимание.

Рак

Управляющей планетой для Раков является Луна. Именно она определяет эмоциональность, душевность и застенчивость представителей знака. Яркий гардероб — первый шаг, чтобы громко заявить миру о себе и своем потенциале. Модный в этом сезоне коралловый цвет подчеркнет вашу сексуальность и придаст уверенности в себе. Больше внимания и перспективы в личных отношениях вам обеспечены.

Лев

Львы сияют, поскольку их управляющей планетой является Солнце. Ваша яркость, открытость и выраженная индивидуальность определена этой планетой с рождения. Неудивительно, что Львицы привыкли к пристальным взглядам в любой компании! В этом сезоне обратите особое внимание на женственные аксессуары, которые сделают ваш царственный вид немного мягче.

Девы

Управляющей планетой Дев является Меркурий, поэтому несмотря на внешнюю сдержанность, их стремления к постоянному движению и общению велики. Цвет одежды должен усиливать скрытый от чужих глаз темперамент, давать свободу движениям и подчеркивать привлекательные стороны. И не отказывайтесь от любимых проверенных временем вещей. Наслаждайтесь собой без стеснения!

Весы

Венера требует от Весов уделять больше внимания внешнему виду и смелее проявлять свой стиль, вкус и индивидуальность. Отправляйтесь на поиски «ваших» аксессуаров в отделы украшений. Этой весной особенного внимания заслуживают браслеты, серьги, колье и ремни из крупных цепей. И, конечно, безукоризненный маникюр и сексуальное белье!

Скорпион

Скорпионы под воздействием управляющей планеты Плутон — мощной и страстной — уверены в своих силах. Вы каждую минуту готовы расставлять силки и заманивать в сети: спасибо практически врожденным навыкам выглядеть сексуально и одновременно элегантно. Как будто специально для вас в моду возвращается цветная кожа! Яркая кожаная юбка гарантирует правильный настрой на этот сезон. Успех у противоположного пола вам гарантирован.

Стрелец

Юпитер определяет открытость, добродушие и неуемную энергию Стрельцов. Поэтому модные в этом сезоне «варенки», вернувшиеся из 80-х — то, что вам нужно. Начните джинсовую ретро-коллекцию, и уже скоро у вас соберется модный джинсовый total look для ярких свиданий и неожиданных сексуальных авантюр. В нем вы легко почувствуете себя победительницей-амазонкой.

Козерог

Козерогами управляет Сатурн, требующий сдержанности и стойкого стремления к успеху. Так что желание Козерогов быть в тренде и на высоте поддержано звездами. Обратите внимание на модные юбки сложного кроя в сочетании с высоким каблуком. Они закрепят за вами образ элегантной, смелой и решительной девушки. А уж вы-то знаете, какой вулкан страстей и смелых поступков может таиться за вашей внешней сдержанностью!

Водолей

Управитель Водолеев Уран требует разнообразия и всегда готов к революционным переменам. Проведите ревизию своих нарядов, и, несмотря на природный авантюризм, возьмите курс на беспроигрышную классику. Но не заскучайте — используйте модные в этом сезоне оттенки и аксессуары. Вы умеете выбирать нестандартные решения в сексуальном партнерстве и в жизни — своей изобретательностью вы компенсируете любое несовершенство.

Рыбы

От Рыб их управляющая планета Нептун требует чувственности и эмоциональности. Поэтому ваша задача — обновить гардероб, добавив гламура и стиля в ваш традиционно нежно-романтичный образ. Для этого расставьте более четкие энергичные акценты. Отойдите от любимых пастельных тонов и плавных линий. Обратите внимание на женственные, но яркие и стильные аксессуары. Это поможет гармонично и по-новому раскрыться вашей сексуальности

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ