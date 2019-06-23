Как раскрыть свою сексуальность? Советы для всех знаков Зодиака

Овен

Овны под воздействием Марса, планеты активности, решительности и драйва, хотят, чтобы лето прошло зажигательно. Но не стоит полагаться на свой азарт и любопытство в составлении гардероба, не пытайтесь обновить его полностью. А чтобы не заскучать, экспериментируйте с аксессуарами. Например, обратите внимание на модные в этом сезоне заколки для волос.

Телец

Дорогие Тельцы, ваша управляющая планета Венера требует от вас вкуса и эстетической красоты во всем. Отнеситесь к смене стиля с таким же трепетом, с каким относитесь к сексу. Легкие и нежные акценты с помощью платков, палантинов, необычных головных уборов — вот на что вам стоит обращать внимание.

Близнецы

Уверена, что Меркурий подталкивает Близнецов к движению, общению, удовлетворению любопытства во всем. И вы уже торопитесь окунуться в водоворот знакомств и приключений. Чтобы быть в центре внимания и излучать сексуальную энергию, поэкспериментируйте со спортивным стилем. Он будет подчеркивать вашу подтянутую фигуру и привлекать к ней внимание.

Рак

Управляющей планетой для Раков является Луна. Именно она определяет эмоциональность, душевность и застенчивость представителей знака. Яркий гардероб — первый шаг, чтобы громко заявить миру о себе и своем потенциале. Модный в этом сезоне коралловый цвет подчеркнет вашу сексуальность и придаст уверенности в себе. Больше внимания и перспективы в личных отношениях вам обеспечены.

Лев

Львы сияют, поскольку их управляющей планетой является Солнце. Ваша яркость, открытость и выраженная индивидуальность определена этой планетой с рождения. Неудивительно, что Львицы привыкли к пристальным взглядам в любой компании! В этом сезоне обратите особое внимание на женственные аксессуары, которые сделают ваш царственный вид немного мягче.

Девы

Управляющей планетой Дев является Меркурий, поэтому несмотря на внешнюю сдержанность, их стремления к постоянному движению и общению велики. Цвет одежды должен усиливать скрытый от чужих глаз темперамент, давать свободу движениям и подчеркивать привлекательные стороны. И не отказывайтесь от любимых проверенных временем вещей. Наслаждайтесь собой без стеснения!

Весы

Венера требует от Весов уделять больше внимания внешнему виду и смелее проявлять свой стиль, вкус и индивидуальность. Отправляйтесь на поиски «ваших» аксессуаров в отделы украшений. Этой весной особенного внимания заслуживают браслеты, серьги, колье и ремни из крупных цепей. И, конечно, безукоризненный маникюр и сексуальное белье!

Скорпион

Скорпионы под воздействием управляющей планеты Плутон — мощной и страстной — уверены в своих силах. Вы каждую минуту готовы расставлять силки и заманивать в сети: спасибо практически врожденным навыкам выглядеть сексуально и одновременно элегантно. Как будто специально для вас в моду возвращается цветная кожа! Яркая кожаная юбка гарантирует правильный настрой на этот сезон. Успех у противоположного пола вам гарантирован.

Стрелец

Юпитер определяет открытость, добродушие и неуемную энергию Стрельцов. Поэтому модные в этом сезоне «варенки», вернувшиеся из 80-х — то, что вам нужно. Начните джинсовую ретро-коллекцию, и уже скоро у вас соберется модный джинсовый total look для ярких свиданий и неожиданных сексуальных авантюр. В нем вы легко почувствуете себя победительницей-амазонкой.

Козерог

Козерогами управляет Сатурн, требующий сдержанности и стойкого стремления к успеху. Так что желание Козерогов быть в тренде и на высоте поддержано звездами. Обратите внимание на модные юбки сложного кроя в сочетании с высоким каблуком. Они закрепят за вами образ элегантной, смелой и решительной девушки. А уж вы-то знаете, какой вулкан страстей и смелых поступков может таиться за вашей внешней сдержанностью!

Водолей

Управитель Водолеев Уран требует разнообразия и всегда готов к революционным переменам. Проведите ревизию своих нарядов, и, несмотря на природный авантюризм, возьмите курс на беспроигрышную классику. Но не заскучайте — используйте модные в этом сезоне оттенки и аксессуары. Вы умеете выбирать нестандартные решения в сексуальном партнерстве и в жизни — своей изобретательностью вы компенсируете любое несовершенство.

Рыбы