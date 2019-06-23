Пять растений с сильной энергетикой, которые защитят ваш дом от недоброжелателей

Вот о таких растениях-защитниках сегодня и расскажу.

1. Бамбук

Довольно распространенное растение для декора, которое любят дизайнеры. Но бамбук обладает и мощной энергетикой - он приносит в дом благополучие и дарит умиротворение и покой.

Но самое главное, бамбук защитит вас от недобрых людей. Даже если они попадут к вам в дом, бамбук не даст их злым намерениям как-либо повлиять на вас.

2. Хризантемы

Этим милым цветам найдется место не только в саду, но и в доме. Они помогают добиться финансового успеха и стабильности.

А еще хризантемы прекрасно справляются с завистниками, не давая зависти вторгаться в вашу жизнь.

Если у вас нет возможности или желания выращивать хризантемы в жилище, то ставьте букеты из этих цветов на какие-либо встречи и вечеринки в вашем доме для защиты от дурного глаза.

3. Спатифиллум

Цветок, известный также под названием «женское счастье», приносит удачу в любви для девушек и беременность для замужних женщин.

Но этим его свойства не ограничиваются. Спатифиллум обладает превосходными защитными свойствами. Этот цветок в доме убережет от завистников и недоброжелателей.

4. Алоэ Вера

Это растение блокирует доступ негатива в дом, открывая путь лишь положительным энергетическим вибрациям. Алоэ Вера поможет достичь процветания.

Если растение погибает - значит оно забрало на себя сильный энергетический удар.

5. Кактус

Кактусы не приносят ссоры и неприятности. Они замечательно защищают дом от негатива и людей с дурными помыслами.

Кактусы отражают зависть и снимают сглаз, а также не дают злым людям приходить в ваш дом.

Размещать кактусы советуют неподалеку от входной двери и возле работающих электроприборов.