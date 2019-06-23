ТОП-5 знаков Зодиака, из которых получаются самые непослушные дети

Вот пять самых непослушных детей по знаку Зодиака.

Овен

Этот ребенок рождается для острых ощущений, приключений и безрассудного поведения. Приготовьтесь стать завсегдатаями больницы и травмпункта - ведь ребенок-Овен обязательно хотя бы раз в месяц как-то навредит себе своей активностью.

Дети-Овны смелые, дерзкие и безбашенные. Залезть на дерево? Запросто! Подобрать осу и поиграться с ней? Вот это уже разговор!

Что нужно маленькому Овну от родителей?

Уверенность, потому что в глубине души они имеют много сомнений в себе. Хвалите их, вознаграждайте их, повышайте их самооценку и тогда, быть может, их желание кататься верхом на собаках и лазать по деревьям утихнет.

Скорпион

Скорпионы рождаются скорее самоуверенными взрослыми, чем детьми. У них есть свое мнение, самооценка выше небоскребов и абсолютное нежелание слушаться старших. Они, что характерно, очень мстительны. Они копят свои обиды и подают свою месть холодной. Так что ... откровенно ожидайте странных звонков из школы!

Что нужно маленькому Скорпиону от родителей?

Сильные ценности и моральный компас, заложенные в начале жизни. Скорпионы бесстрашны и их часто тянет на "сторону тьмы". Убедитесь, что они понимают вашу этику и имеют четкое представление о том, что плохо, и что хорошо.

Козерог

Очень серьезный маленький ребенок, вероятно, будет строить из коляски 10-летние карьерные планы и возможные стратегии мирового господства. Глубокий колодец внутренней незащищенности может сделать их очень восприимчивыми к оскорблениям или критике.

Что нужно маленькому Козерогу от родителей?

Искренний интерес и поддержка в том, что им нравится делать. Получив раннюю поддержку, Козероги могут выявить свои таланты и даже нишу в жизни, а затем посвятить себя тому, чтобы действительно чего-то добиться.

Лев

Энергичный, бодрый, дерзкий пучок эго и гордости. Привлекательный, но требовательный и эгоистичный. Они могут быть ужасно наглыми, если почувствуют, что их братья, сестры, друзья или одноклассники считаются лучше, чем они в ЛЮБОМ отношении. Они будут вступать в мелкие драки, чтобы отстаивать свою честь или честь своих друзей, и разводить драму вокруг любого поступка.

Что нужно маленькому Льву от родителей?

Четкие границы. Они страстны и стремительны, и, оставленные наедине с собой, могут натворить бог знает что. Убедитесь, что они знают, понимают и следуют правилам, которые, как вы знаете, обеспечат их безопасность.

Телец

Всем известно, что Тельцы упрямы, и это правда. Вы заметите это чертовски быстро, поскольку это ключевая часть их характера. Но они также немного привязаны ко всем видам вещей - их игрушкам, комнатам, личной жизни и пространству, еде, решениям, друзьям, вам.

Тельцы любят физический комфорт и стабильность, они ненавидят перемены, и это может привести к некоторым сложностям. Развивайте их гибкость и податливость, чтобы избежать конфликтов с ними в будущем.

Что нужно маленькому Тельцу от родителей?

Тишина и покой, чтобы обдумывать, размышлять и смириться с неизбежными изменениями и давлением, которые повседневная жизнь оказывает на их психику. Не ждите немедленных ответов ни о чем, им требуется время, чтобы проанализировать события и прийти к выводу - пусть все идет своим чередом, а вы всегда будьте рядом, чтобы выслушать их страхи по поводу грядущих перемен.