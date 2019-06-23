Она внезапно поседела в 21 год. Сейчас ей 44, она не красится и чувствует себя привлекательнее, чем когда-либо

У каждого человека есть что-то особенное во внешности. Некоторые гордятся этим, другие прячут, третьи — пытаются как-то это исправить. Но одно дело, когда ты родился с этой особенностью, и совсем другое, когда она грянула как гром среди ясного неба, к чему ты совершенно не был готов.
Именно такой случай произошел с Сарой Эйзенман из города Седона, штат Аризона. Буквально за одну ночь ее волосы поседели, и это всего в 21 год.
Она была ошарашена такими изменениями в организме, но прежде, чем искать причину, нужно было как-то скрыть седину, ведь где это видано, чтобы в таком возрасте уже вся голова сияла серебром.
Так и начался длинный и тяжелый путь окрашивания. Прежний цвет волос Сары был довольно темным, поэтому приходилось использовать агрессивные пигменты. На постоянные походы в дорогущие салоны денег не было, поэтому приходилось делать всё самостоятельно.
Первое время Сара жила в паническом страхе, что кто-то заметит ее седину, и постоянно закрашивала даже чуть отросшие корни. Но с рождением детей и кучей новых забот окрашивание постепенно начало отходить на второй план, да и эмоционально женщина почувствовала себя спокойнее.
И вот спустя 15 лет мучений, когда ей исполнилось 37, Сара решила, что слишком устала от этого непрерывного процесса и, пожалуй, готова остановиться. Муж и дети сразу же поддержали ее в таком решении, а вот друзья отреагировали двояко. Нашлись те, кто пренебрежительно отнесся к ее выбору и осудил его.
Первое время, конечно, было тяжело, ведь старую краску просто так не смоешь, нужно ждать, пока волосы сами отрастут, и всё это время ходить со странной картиной на голове.
Но Сара твердо решила идти к своей цели, освободиться от оков краски, и как только седина стала более или менее ощутимой длины, ее хозяйке и всем окружающим открылась прекрасная действительность — волосы засияли благородным серебром!
Оказалось, что темный пигмент поглощал и уничтожал уникальную красоту, которой обладают седые волосы. Они переливаются и искрятся на солнце, а разные натуральные оттенки делают гриву поистине благородной.
Я прекрасно осознаю, что для многих людей мои волосы — это вызов. Каждый раз, когда выхожу из дома, я получаю множество комплиментов, случайные кроткие, а порой и совсем вопиющие взгляды. Люди хотят потрогать мои волосы, некоторые немного с опаской, в то время как другие — с искренним восторгом в глазах,
— делится наблюдениями Сара. И продолжает:
Но я также чувствую, что это нравится не всем, не все хотят понять или испробовать это на себе. Самое приятное то, что мнение других людей вообще не имеет значения, я чувствую себя абсолютно свободной.
Сейчас Саре 44 года, за последние 7 лет она ни разу не притрагивалась к упаковке краски и чувствует себя моложе и сексуальнее, чем когда-либо! Ее муж Ханан в абсолютном восторге от внешности жены, и, учитывая то, что его голова уже тоже покрылась серебром, вместе они смотрятся шикарно и очень органично.
Будучи писательницей, Сара решила поделиться своим опытом с другими женщинами, ведь, даже если ты начинаешь седеть в привычном для этого возрасте, всё равно нужно немалое мужество принять себя и начать гордиться своей сединой.
Я ощущаю свои волосы как символом природной красоты и свободы, и я преисполнена благодарности за любую роль, которую могу сыграть, помогая женщинам, чтобы они узнали, насколько удивительны на самом деле, какой полной и захватывающей может быть жизнь, и как мы можем объединяться и поддерживать друг друга во всём этом,
— делится Сара.
Сару волнует тот факт, что в современном обществе женщина в период и после менопаузы становится незаметной и практически невидимой. С ее точки зрения, этот период — лучшее время, чтобы наконец полюбить всю себя без остатка и научиться дарить свою красоту миру.
Ну а тем, у кого нет времени читать книги или просто лень, достаточно посмотреть инстаграм-аккаунт Сары. Это действительно нечто. Наблюдая ее преображения с первых фотографий до нынешних, понимаешь, что она честна в каждом своем слове, когда утверждает, что чувствует себя моложе и энергичнее чем когда-либо.
Побольше бы таких вдохновляющих примеров, и тогда, возможно, все люди научатся принимать особенности своей внешности, станут любить их и гордиться ими.