Она внезапно поседела в 21 год. Сейчас ей 44, она не красится и чувствует себя привлекательнее, чем когда-либо

Именно такой случай произошел с Сарой Эйзенман из города Седона, штат Аризона. Буквально за одну ночь ее волосы поседели, и это всего в 21 год.

Она была ошарашена такими изменениями в организме, но прежде, чем искать причину, нужно было как-то скрыть седину, ведь где это видано, чтобы в таком возрасте уже вся голова сияла серебром.

Так и начался длинный и тяжелый путь окрашивания. Прежний цвет волос Сары был довольно темным, поэтому приходилось использовать агрессивные пигменты. На постоянные походы в дорогущие салоны денег не было, поэтому приходилось делать всё самостоятельно.

Первое время Сара жила в паническом страхе, что кто-то заметит ее седину, и постоянно закрашивала даже чуть отросшие корни. Но с рождением детей и кучей новых забот окрашивание постепенно начало отходить на второй план, да и эмоционально женщина почувствовала себя спокойнее.

И вот спустя 15 лет мучений, когда ей исполнилось 37, Сара решила, что слишком устала от этого непрерывного процесса и, пожалуй, готова остановиться. Муж и дети сразу же поддержали ее в таком решении, а вот друзья отреагировали двояко. Нашлись те, кто пренебрежительно отнесся к ее выбору и осудил его.

Первое время, конечно, было тяжело, ведь старую краску просто так не смоешь, нужно ждать, пока волосы сами отрастут, и всё это время ходить со странной картиной на голове.

Но Сара твердо решила идти к своей цели, освободиться от оков краски, и как только седина стала более или менее ощутимой длины, ее хозяйке и всем окружающим открылась прекрасная действительность — волосы засияли благородным серебром!

Оказалось, что темный пигмент поглощал и уничтожал уникальную красоту, которой обладают седые волосы. Они переливаются и искрятся на солнце, а разные натуральные оттенки делают гриву поистине благородной.

Я прекрасно осознаю, что для многих людей мои волосы — это вызов. Каждый раз, когда выхожу из дома, я получаю множество комплиментов, случайные кроткие, а порой и совсем вопиющие взгляды. Люди хотят потрогать мои волосы, некоторые немного с опаской, в то время как другие — с искренним восторгом в глазах,

— делится наблюдениями Сара. И продолжает: