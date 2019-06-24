Анна Нетребко в платье с глубоким декольте показала «острый репортаж» из Италии

47-летняя Анна Нетребко приехала в Италию, чтобы выступить на Арена ди Верона — античном римском амфитеатре, который сейчас является всемирно известной концертной площадкой, пишет Cosmo.
Артистка поделилась в Instagram с поклонниками репортажем с места событий. Анна появилась в кадре в эффектном золотом платье Dolce&Gabbana со шлейфом и глубоким декольте. Соблазнительный образ дополнили роскошное колье, серьги и алая губная помада.
«Острый репортаж с Арена ди Верона», — говорит в ролике Нетребко и рукой просит оператора показать концертную площадку, где ей предстоит выступить. Однако камера снова фокусируется на артистке. «Да не меня, а Арену», — обратилась к оператору звезда и рассмеялась.
Подписчики оставили сотни восторженных комментариев, восхищаясь красотой и талантом оперной певицы: «Анна, вы, конечно, уже вошли в историю. Редкое, уникальное сочетание невообразимого таланта, красоты, роскоши и простоты. Вы просто гениальна», «Очень достойно подобран наряд для этого места. Анна, вы великолепны в нем»