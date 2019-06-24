Ругайтесь сразу! Девять мнений о том, как улучшить отношения с партнером

Здоровые отношения — то, за что стоит бороться. Но не всегда понятно, каких именно мелочей не хватает, чтобы всё было действительно хорошо. Вот несколько мнений, которые помогут тебе определиться. Можно попробовать внедрить все советы разом, рекомендует Cosmo.