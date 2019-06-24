Ругайтесь сразу! Девять мнений о том, как улучшить отношения с партнером

Здоровые отношения — то, за что стоит бороться. Но не всегда понятно, каких именно мелочей не хватает, чтобы всё было действительно хорошо. Вот несколько мнений, которые помогут тебе определиться. Можно попробовать внедрить все советы разом, рекомендует Cosmo.
- «У нас есть кодовое слово «ананас». Говорят, что такие слова нужны при жестком сексе, но и в обычной жизни они тоже пригодятся. Один из нас произносит его, когда что-то идет не так и мы готовы поссориться. Расходимся на десять минут и возвращаемся, чтобы спокойно обсудить проблему». Инна, 30 лет.
- «Мы всегда ужинаем вместе. И неважно, насколько заняты: время для разговора найдется». Инга, 32 года.
- «Мы начинаем говорить о плохом с хорошего. «Ты прекрасно выглядишь, но почему так ужасно поступил?» Звучит смешно, но помогает не ругаться и видеть перспективу». Симона, 28 лет.
- «Мы не откладываем споры на потом, чтобы гнев не накапливался. Все решаем сразу». Мария, 29 лет.
- «Благодарим друг друга за то, что делаем. Например, я не пилю его, что выношу мусор сама, потому что он взамен развешивает белье». Кристина, 25 лет.
- «Не ждем, что другой прочтет мысли, всегда говорим вслух. Так проще решить любую проблему». Виолетта, 27 лет.
- «Когда один из нас приходит домой, другой бросает всё и встречает его поцелуем и объятьями. Так начинается вечер». Марина, 28 лет.
- «Никогда не издеваемся друг над другом и не смеемся над словами. Это бывает очень обидно, ну и зачем так делать?», — Вера, 28 лет.
- «Если конфликт разгорается, всегда берем паузу». Дина, 30 лет.