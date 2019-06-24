Про кого из знаков Зодиака можно сказать: «не мужик, а тряпка»?

Фразу «тряпка, а не мужик» часто применяют к тем, кто по уши влюблен и терпит все поступки своих любимых. А также так называют «неудачников», «изменников» и всех тех, кто сам согласился так называться, лишь бы поскорее расстаться с женщиной, которую больше не любит, рассказывает gurni.ru.
Мужчина-Рак — чувствительная тряпка
Раки очень честные и умные, их редко подводит интуиция, они никогда не изменяют и очень привязаны к семье. Как только Ракам надоедают отношения, они становятся эгоистичными занудами. Титул «тряпки» Ракам присваивают за излишнюю привязанность к своим родным и нерешительность, которая выводит из себя женщин сильных знаков Зодиака, например, Львиц, которые долго не могут получить предложения выйти замуж. Раки очень часто не уверены в своих избранницах, но те, которых они любят, могут пользоваться такими мужчинами как хотят.
Мужчина-Весы — безамбициозная тряпка
Мужчины-Весы — очень уверенные в себе, сильные и умные личности. Тряпкой для женщин они становятся не из-за измен и предательств. Женщины в них разочаровываются как в «добытчике», ведь мужчины-Весы не считают нужным тратить свое время на погоню за золотой жизнью. Женщинам Львицам и Тельцам сложно понимать такое поведение, ведь превыше всего они ценят в мужчине способность много зарабатывать. Но Весам это не слишком интересно, для них важнее духовность и миролюбие.
Мужчины-Рыбы — тряпка содержанец
Это мужчины-мечтатели, но при этом они способн с легкостью воплотить в жизнь большинство своих идей. Рыбы являются в большей степени приспособленцами, нежели тряпками. Им не нравится вступать в конфликты, они легко идут на компромисс и стараются построить безукоризненные отношения. Но всему есть предел, поэтому женщины их «тряпками» и могут начать ими пользоваться. Рыбы своей нежностью могут добиться от избранницы всего, что им захочется, мужчина-Рыба может с легкостью отдать все деньги возлюбленной, если будет уверен, что они ей очень нужны. С партнершей, которая сильнее, Рыбам удобнее быть «тряпкой», так он может посвятить свое время работе или хорошенько отдохнуть, пока его целеустремленная возлюбленная решит все проблемы, в том числе и финансовые. Рыбы никогда не будут стремиться быть лидером в отношениях, ведь тогда появится больше ответственности и обязанностей, которые никак не вписываются в планы Рыб, так как им нужно много времени уделять познанию своего внутреннего мира.
Мужчина-Водолей — безответственная тряпка
Водолеи — это творческие личности, которые постоянно находятся в поисках вдохновения и самого себя. Он может быть в отношениях с несколькими дамами одновременно, при этом он ни одну из них не будет по-настоящему любить. Среди Водолеев есть, конечно, и примерные преданные семьянины, но сделать для себя такого мужчину из представителя этого знака Зодиака под силу будет далеко не каждой женщине. «Тряпка» в Водолеях проявляется в его непостоянных желаниях: ведь он может один день говорить, что безумно любит и при этом не соврет, однако на следующий день может все кардинально поменяться. С особой осторожностью стоит находиться с Водолеями, которые не смогли самореализоваться. Это может плохо сказаться на любом знаке Зодиака, но именно Водолеи после таких неудач начинают поверхностно и потребительски относиться к окружающим людям. Титул «тряпки» они получили за то, что постоянно обижают своих избранниц и делают их беспомощными. Их жертвам кажется, что мужчины-Водолеи постоянно обманывают и пользуются ими.