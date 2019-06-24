Про кого из знаков Зодиака можно сказать: «не мужик, а тряпка»?

Мужчина-Рак — чувствительная тряпка

Раки очень честные и умные, их редко подводит интуиция, они никогда не изменяют и очень привязаны к семье. Как только Ракам надоедают отношения, они становятся эгоистичными занудами. Титул «тряпки» Ракам присваивают за излишнюю привязанность к своим родным и нерешительность, которая выводит из себя женщин сильных знаков Зодиака, например, Львиц, которые долго не могут получить предложения выйти замуж. Раки очень часто не уверены в своих избранницах, но те, которых они любят, могут пользоваться такими мужчинами как хотят.

Мужчина-Весы — безамбициозная тряпка

Мужчины-Весы — очень уверенные в себе, сильные и умные личности. Тряпкой для женщин они становятся не из-за измен и предательств. Женщины в них разочаровываются как в «добытчике», ведь мужчины-Весы не считают нужным тратить свое время на погоню за золотой жизнью. Женщинам Львицам и Тельцам сложно понимать такое поведение, ведь превыше всего они ценят в мужчине способность много зарабатывать. Но Весам это не слишком интересно, для них важнее духовность и миролюбие.

Мужчины-Рыбы — тряпка содержанец

Это мужчины-мечтатели, но при этом они способн с легкостью воплотить в жизнь большинство своих идей. Рыбы являются в большей степени приспособленцами, нежели тряпками. Им не нравится вступать в конфликты, они легко идут на компромисс и стараются построить безукоризненные отношения. Но всему есть предел, поэтому женщины их «тряпками» и могут начать ими пользоваться. Рыбы своей нежностью могут добиться от избранницы всего, что им захочется, мужчина-Рыба может с легкостью отдать все деньги возлюбленной, если будет уверен, что они ей очень нужны. С партнершей, которая сильнее, Рыбам удобнее быть «тряпкой», так он может посвятить свое время работе или хорошенько отдохнуть, пока его целеустремленная возлюбленная решит все проблемы, в том числе и финансовые. Рыбы никогда не будут стремиться быть лидером в отношениях, ведь тогда появится больше ответственности и обязанностей, которые никак не вписываются в планы Рыб, так как им нужно много времени уделять познанию своего внутреннего мира.

Мужчина-Водолей — безответственная тряпка