Большая перемена: что произойдет с телом, если перестать есть сладкое?

Как вырваться из сахарного плена, чтобы стать привлекательнее и умнее? Ответы предлагает журнал Elle.
«Зависима ли я от сахара?» Вопрос, который вы можете задать себе прямо сейчас. Нас с детства предупреждают об опасности употребления алкоголя и наркотиков, но часто умалчивают о тех колоссальных рисках, которые несут продукты с высоким содержанием сахара. И слово «зависимость» в данном случае реальность, а не преувеличение. Согласно британскому исследованию 2013 года, сахар вызывает настоящее наркотическое привыкание. Чем больше ешь, тем больше хочется.
Большинство из нас знакомы с моментальными последствиями избытка сахара в крови — пробуждается «зверский» аппетит, мы страдаем от перепадов настроения. Но ущерб организму, который сладкие диеты могут нанести со временем, еще более удручающий: от проблем с кожей до диабета и заболеваний сердца. Приятная новость в том, что, отказавшись от сладкого плена хотя бы на сутки, мы можем повернуть вспять множество вредных процессов. Поэтому во время прочтения этого материала отложите в сторону шоколадку и сами оцените эффект.
Через полчаса
Замкнутый круг: потребление сладких продуктов вызывает желание съесть еще больше сахара, поэтому одной долькой шоколада дело очень редко ограничивается. Но если выдержать критический отрезок в 20-30 минут и все-таки от сладкого отказаться, вторую порцию вы, скорее всего, не захотите. Всего полчаса — и вы на верном пути. Ведь, как показывают исследования Университета Святого Луки в Канзас-Сити, ограничив себя в сладком, вы в три раза сокращаете риски умереть от сердечно-сосудистого заболевания. Почему? Сахар поднимает уровень инсулина, который повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Через день
Если верить диетологу Ли О'Коннор, тягу к сахару как к источнику топлива для энергии клеток можно легко побороть с помощью здоровых питательных элементов — полезных жиров и клетчатки, которые помогают оставаться бодрыми и продуктивными. Если вы продержитесь сутки без сладкого, то, вероятнее всего, найдете ему приятную альтернативу. Овощи и белок стабилизируют уровень сахара в крови, закаляют нервную систему и служат предохранителем от перепадов настроения. На сладкое уже тянет меньше.
Через три дня
Именно в этот момент, как правило, наступает неприятная ломка. Помните, что сахар — это зависимость? Именно через 3-4 дня вы можете столкнуться с непреодолимой тягой к сладкому и, как следствие, с беспокойством, тревогой и даже начальной стадией депрессии. Держите себя в руках, неприятный эффект пойдет на спад после первой недели.
Чеерез неделю
Вы перешли Рубикон — преодолели важную психологическую отметку и теперь чувствуете себя невероятно хорошо: улучшится настроение, в теле появится больше энергии, уйдет ощущение вялости. Обратите внимание на кожу. Сахар — сильнейший активатор воспалительных процессов, поэтому, ликвидировав его из рациона, вы сокращаете риск возникновения акне на 87%!
Через месяц
Поздравляем, вы вышли из темного леса на солнечную поляну — желание заказать десерт или добавить рафинад в чай исчезло, а вместе с этим и окрепла память. Калифорнийцы заключили: нарушая коммуникацию между клетками мозга, сахар влияет на нашу способность к долгому хранению информации и обучению. Спустя месяц сладкого детокса вы без подсказки назовете, как зовут сестру жены вашего босса.
Через год
Результат годовой сахарной голодовки может быть ошеломляющим — ваше здоровье улучшится в разы. Теперь тело полноценно использует для функционирования все необходимые питательные вещества и не накапливает сахар для хранения жира — вы, вероятно, серьезно потеряете в весе. К слову, именно сейчас можно вполне позволить себе немного сладкого «для вдохновения», не боясь сорваться. Главная цель, по словам диетологов, чтобы процент здоровой еды был не ниже 80%. Поэтому один-два раза в неделю можно вполне делать себе сладкие исключения.