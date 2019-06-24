Большая перемена: что произойдет с телом, если перестать есть сладкое?

Большинство из нас знакомы с моментальными последствиями избытка сахара в крови — пробуждается «зверский» аппетит, мы страдаем от перепадов настроения. Но ущерб организму, который сладкие диеты могут нанести со временем, еще более удручающий: от проблем с кожей до диабета и заболеваний сердца. Приятная новость в том, что, отказавшись от сладкого плена хотя бы на сутки, мы можем повернуть вспять множество вредных процессов. Поэтому во время прочтения этого материала отложите в сторону шоколадку и сами оцените эффект.

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