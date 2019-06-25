Есть ли чудо-шампунь? Правда и мифы о мытье волос

В целом же абсолютно неважно, сколько стоит ваш шампунь, так как основное его предназначение – очищение. Поэтому можно смело экономить на шампуне и тратить больше денег на уходовые средства.

Шампунь не решает проблем с волосами. В частности, шампунь не избавит вас от перхоти – он может только помочь хорошо очистить кожу от чешуек и увлажнить ее. Но чаще всего причиной перхоти являются нарушения общего состояния организма, например, гормональный дисбаланс, нарушение обмена веществ и другие. Эти проблемы не устранит никакой шампунь – нужно обратиться к врачу, чтобы установить и вылечить истинную причину появления перхоти.

Сейчас в тренде различные натуральные средства, с помощью которых можно ухаживать за волосами и кожей головы. Но специалисты предупреждают, что с ними надо быть осторожнее. Хотя большинство народных средств - это различные настои и отвары лекарственных растений, все же следует перед использованием исключить аллергическую реакцию. С рецептами приготовления масок или шампуней, которые содержат какие-то химические добавки, лучше вообще не связываться – это чревато не только аллергией, но и куда более серьезными проблемами.