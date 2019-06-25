Семь причин, по которым он не помогает тебе по дому

Он консерватор

Часто пример своей семьи мужчина воспроизводит и в постоянных отношениях. Отец твоего возлюбленного никогда не помогал по дому? Невелики шансы, что в своей семье он возьмет на себя домашние обязанности.

Что делать? Твой мужчина может согласиться на домашнюю работу, которая не ассоциируется с женскими делами: снять шторы, вынести мусор, почистить ковер, сходить за покупками.

Не хочет быть подкаблучником

Твой мужчина зависит от мнения окружающих и друзей, и оно для него важнее твоих желаний и просьб.

Что делать? Очевидно, что он не будет мыть посуду после ужина, но ведь можно попросить его купить в дом посудомоечную машину, мультиварку и робот-пылесос.

Ты ему указываешь