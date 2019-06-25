Семь причин, по которым он не помогает тебе по дому

Современная модель семьи предполагает равенство партнеров в работе и быту. Если ты работаешь наравне с мужчиной, то вполне можешь рассчитывать на помощь и поддержку мужа. Почему он не согласен помогать и что с этим делать? Ответы предлагает журнал Лиза.
Он консерватор
Часто пример своей семьи мужчина воспроизводит и в постоянных отношениях. Отец твоего возлюбленного никогда не помогал по дому? Невелики шансы, что в своей семье он возьмет на себя домашние обязанности.
Что делать? Твой мужчина может согласиться на домашнюю работу, которая не ассоциируется с женскими делами: снять шторы, вынести мусор, почистить ковер, сходить за покупками.
Не хочет быть подкаблучником
Твой мужчина зависит от мнения окружающих и друзей, и оно для него важнее твоих желаний и просьб.
Что делать? Очевидно, что он не будет мыть посуду после ужина, но ведь можно попросить его купить в дом посудомоечную машину, мультиварку и робот-пылесос.
Ты ему указываешь
Никто не захочет выполнять приказы. Если просьба пропылесосить ковер звучит как недовольство, приказ или нытье, рассчитывать на помощь не приходится. Если при этом ты комментируешь, как именно нужно выполнить твою просьбу, даешь ему план — это провал.
Что делать? Учись мягко аргументировано просить любимого о помощи. Подчеркивай, как будешь ценить его действия, и что без него ты не справишься. И не стоит ему подсказывать и помогать в процессе, чтобы он не воспринял это как недовольство.
Он не выносит критику
Стоило тебе пару раз переделать работу за мужчину или критически высказаться о результатах его деятельности — все, забудь о помощи. Никому не нравится, когда его действия контролируются и обсуждаются.
Что делать? Дай ему свободу действий, не обсуждай результаты работы. Даже если он что-то сделал не так, как хотелось, не подрывайся срочно все переделывать, иначе рискуешь и дальше делать все сама.
Он очень устает на работе
Если твой муж регулярно задерживается на работе, летает в командировки и занимается тяжелым физическим или умственным трудом, то где ему взять еще батарейки, чтобы работать дома электровеником?
Что делать? Дай ему отдохнуть и не превращайся в пилу зудящую. Мужчины, которые хорошо работают, как правило, хорошо зарабатывают. Возможно, он согласится выделить из семейного бюджета средства на помощницу по хозяйству.
Ты и так сама все делаешь
Если ты с самого начала отношений взвалила на себя весь груз домашних обязанностей, с чего бы твоему мужчине начать помогать тебе спустя какое-то время? Ты проявила чрезмерную инициативу, а она, как известно, наказуема.
Что делать? Обсудите с мужем, какую часть домашних дел он мог бы взять на себя. Скорее всего, он очень удивится и не будет рад такому раскладу. Приучай помогать понемногу: не проси сварить суп, пусть для начала почистит картошку. Небольшие регулярные просьбы постепенно станут восприниматься нормально.
Он лентяй
Он работает на обычной работе, приходит домой раньше тебя, валяется на диване или сидит за компьютером. А еще разбрасывает свою одежду и грязные носки. На компьютерном столе у него гора грязных тарелок, чашек и фантиков. А ты ходишь, вздыхаешь и убираешь этот свинарник.
Что делать? Кажется, вам надо серьезно поговорить. Составь конкретный список дел, которые ты ему делегируешь. Не убирайся на компьютерном столе, а разбросанные вещи, в том числе грязные носки, складывай ему на подушку. Когда твой лентяй все же уберет за собой, обязательно без всякого ехидства похвали его. Вдруг исправится?