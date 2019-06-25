После развода с Бузовой Тарасова преследуют несчастья

После семейного отдыха в Турции и поездки с женой Анастасией Костенко в Италию спортсмен опубликовал в социальных сетях снимок на костылях и сообщил, что временно выбыл из строя.

«В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца, и я буду в полном порядке! Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» — поделился Тарасов.

Фанатам футболиста от этого фото стало не по себе. Да, все спортсмены получают травмы, но в случае с Дмитрием поклонники считают, что его несчастья просто преследуют. И началось все с момента, как он развелся с Ольгой Бузовой. Напомним, что в 2016 году, когда еще никто, кроме самих Ольги и Дмитрия, не знал, что их брак дал трещину, футболист травмировался во время матча. К концу года стало известно, что пара оформляет развод, а вскоре и о новой девушке Тарасова — модели Анастасии Костенко.

В то время как Дмитрий наслаждался отношениями с невестой, Ольга прибывала в депрессии, но ее карьера как певицы пошла в гору. А вот дела Тарасова обстояли не лучшим образом.

Сначала в сети появились объявления о продаже машины и квартиры, принадлежавшей футболисту. Затем поползли слухи, что клуб «Локомотив» не собирается продлевать с ним контракт. После на продажу был выставлен и загородный дом спортсмена, который он приобрел еще в браке с Ольгой и где сейчас живет с новой женой Анастасией Костенко и их общей дочкой Миланой. Затем в суд на Дмитрия подала первая супруга Оксана, воспитывающая десятилетнюю дочь Тарасова Ангелину. Поводом стал весомый долг в 15 миллионов рублей (208 333 евро по сегодняшнему курсу) по алиментам. Дмитрий пытался снизить сумму выплат, но экс-супруга наняла адвокатом Сергея Жорина и в конце января этого года сообщила, что суд принял решение в ее пользу.

На фоне всей этой шумихи о проблемах с финансами спортсмен продолжал жить красивой жизнью. Правда, на этот раз отправился в отпуск не на любимые Мальдивы, а в Турцию. И в то время как Дмитрий с семьей отдыхал на побережье, появились сообщения о том, что «Локомотив» все-таки не будет продлевать с ним контракт. Тарасов этот момент не комментирует, но фанаты подозревают, что под словами о сложной ситуации, которыми он сопроводил публикацию в гипсе, Дмитрий в том числе имел в виду и его дальнейшую карьеру. В любом случае в словах подписчиков о череде несчастий после некрасивого расставания с Бузовой видится доля правды. Тарасову с тех пор действительно не везет.