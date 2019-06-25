Подтянутый овал лица и красивая шея без пластики: три минутных упражнения

Актуальный макияж и правильный уход — это, конечно, прекрасно. Однако не забывай, что красота твоего лица зависит не только от средств, которые ты наносишь, но и от состояния мышечного каркаса. Вложи силы в упражнения для поддержания овала сейчас, чтобы наслаждаться результатом в будущем. Благо много времени и денег это не потребует, советует Cosmo.