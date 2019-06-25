Подтянутый овал лица и красивая шея без пластики: три минутных упражнения

Актуальный макияж и правильный уход — это, конечно, прекрасно. Однако не забывай, что красота твоего лица зависит не только от средств, которые ты наносишь, но и от состояния мышечного каркаса. Вложи силы в упражнения для поддержания овала сейчас, чтобы наслаждаться результатом в будущем. Благо много времени и денег это не потребует, советует Cosmo.
Косметолог, основательница российской школы самомассажа «Скульптурное лицо», сертифицированный специалист по точечному массажу шиацу, по безоперационной подтяжке лица Виктория Цепляева рекомендует уделять этим упражнениям всего лишь по три минуты два−три раза в день. Так ты сможешь взять под контроль овал лица и предотвратить провисание в области скул. А еще проработать область шеи. Начинай сегодня, чтобы продлить молодость!
Смотрите видео ЗДЕСЬ!