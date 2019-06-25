12 продуктов, которые нельзя есть беременным

Диета беременной женщины — это не диета в том смысле, к которому мы привыкли. Скорее это образ питания. Если будущая мама ему следует, то ее организм получает все, что нужно, чтобы выносить здорового ребенка, и не набирает лишнего. Соблюдать такой режим иногда бывает очень сложно. Ведь мифы про «хочу селедки» среди ночи — вовсе не мифы.

Недавно ученые выдали еще одну пугалку для беременных: будущих мам настоятельно попросили отказаться от чипсов. Прямо совсем, чтобы за все девять месяцев ни единого ломтика. Дело в том, что в чипсах содержится линолевая кислота, избыток которой, по мнению исследователей, может негативно повлиять на развитие плода. Более того, та же самая кислота способна вызвать преждевременные роды или увеличить риск выкидыша. Эксперименты ученые пока что проводили только на крысах. Но результаты такие, что лучше бы поостеречься и людям тоже.

А чего точно — научно доказано! — стоит избегать во время беременности, подробно описано в «Большой книге для мам» — в издании не только о диете, но мы опубликуем отрывок, который касается именно рациона будущих мамочек.

Продукты, которых лучше избегать

1. Все соленое, пряное, копченое, острое возбуждает аппетит и приводит к лишним килограммам, задерживает жидкость в организме, что вызывает сбой в работе почек.

2. Жирное, жареное чревато изжогой и другими проблемами пищеварения; если вам все же захотелось жареной картошки или блинчиков, приготовьте их на оливковом масле.

3. Мясо с кровью, сало, молочные продукты с рынка. Они опасны тем, что в них может содержаться бактерия, вызывающая токсоплазмоз.

4. Некоторые морские рыбы (акула, рыба-меч, королевская макрель, белый тунец, марлин) содержат высокий уровень метилртути, химического соединения, вредного для мозга и нервной системы растущего ребенка.

5. Копченая рыба, сырые моллюски и ракообразные, суши, мягкие и копченые сыры, сыры с плесенью, паштеты, упакованные салаты, полуфабрикаты и готовые продукты из птицы могут содержать возбудителя листериоза.

6. Яйца, сырые или сваренные всмятку, это потенциальный источник бактерии сальмонеллы.

7. Колбасы, сосиски, консервы содержат много соли, специй, жиров и консервантов.

8. Тугоплавкие жиры (говяжий, свиной, бараний), маргарин, фастфуд, готовая выпечка содержат трансизомеры жирных кислот, которые мешают усваиваться полезным жирам и обладают сильными токсичными свойствами.

9. Пирожные с кремом, конфеты, пончики, бисквиты, изделия из белой муки, манная каша — они высококалорийны, но бедны питательными веществами. Это пустые калории.

10. Экзотические фрукты, цитрусовые, клубника, арахис — потенциальные аллергены, однако, если у вас нет и никогда не было на них реакции, можно включить их в свое меню, но не злоупотреблять.

11. Кофе, кола, крепкий чай нарушают всасываемость микроэлементов, увеличивают нехватку жидкости, содержат кофеин, повышающий артериальное давление.

12. Любой алкоголь.

Небезопасные продукты

Исключить стоит и то, что провоцирует у вас развитие аллергии. К счастью, практически любой продукт можно заменить чем-то другим. Например, пресное молоко — кисломолочными продуктами, рыбу — увеличением порции мяса.

Но и это еще не все. Есть продукты, которые при беременности нужно есть с величайшей осторожностью. Среди них:

— грибы (это трудноперевариваемая пища, в грибах накапливаются вредные вещества);

— орехи (не рекомендуется аллергенный арахис, однако грецкие, кедровые орехи, кешью, несоленые фисташки, миндаль в небольших дозах полезны).

— морепродукты — мидии, креветки, устрицы, осьминоги, кальмары, морские гребешки, крабы, раки, омары (иногда провоцируют аллергию, в недоваренных может быть бактерия, вызывающая листериоз, опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную сиcтему и другие органы).