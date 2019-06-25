Какую опасность могут таить в себе яблоки и груши?

На первый взгляд безобидные фрукты- яблоки, груши и другие косточковые — могут спровоцировать приступ у людей с аллергией, причем не на эти фрукты, а на березовую пыльцу, сообщает Teleprogramma.pro.
Как пояснил «РИА Новости» иммунолог московской больницы №52, речь идет о перекрестной аллергии. В период цветения березы организм аллергика может отреагировать на косточковые фрукты как на пыльцу. Это происходит из-за похожих белков, запускающих иммунный ответ.
Перекрестная аллергия — не такое уж редкое явление. По словам специалистов, 70 процентов людей, мучающихся из-за пыльцы, также остро реагируют на сливы, персики, груши, вишню и черешню.
К концу лета наблюдается второй сезон такой аллергии — появятся перекрестные реакции между полынью и цитрусовыми, семенами подсолнухи и лекарственными травами.