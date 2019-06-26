Десять мифов о лазерной эпиляции, которые стоит забыть раз и навсегда

Работа современных аппаратов контролируется специальными датчиками, которые обеспечивают вашу безопасность. Каждое движение врача отслеживает компьютер, сводя тем самым любые возможные риски к нулю. Чтобы чувствовать себя еще спокойнее, не забудьте проверить дипломы специалиста.

Миф 5. Лазерная эпиляция не удаляет волосы навсегда

После курса процедур, которые можно делать с перерывом в один-два месяца, как правило, «выживает» не более 20 процентов растительности. И речь идет о тонких и единичным волосках. Для поддержания wow-эффекта от эпиляции достаточно повторять процедуру раз в год.

Миф 6. Лазерную эпиляцию стоит делать только после родов

Да, после рождения ребенка у женщины меняется гормональный фон, процент нежелательной растительности может повыситься, но… лишь на время. При должном контроле со стороны эндокринолога гормональный фон приходит в норму, лишние волоски попросту выпадают, а эпилированные зоны остаются гладкими, как и до родов.

Миф 7. Результат можно увидеть только по завершении курса процедур

Волоски, находящиеся в стадии активного роста (их около 25 процентов), исчезнут уже после первого сеанса. Те, что пока «спят», будут развиваться медленнее, но через какое-то время неизбежно дадут о себе знать. Курс процедур нужен не потому, что методика неэффективна, а потому, что все волоски растут в разное время, и для 100-процентного удаления нужно несколько сеансов эпиляции и минимум полгода времени.