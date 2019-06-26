Не делайте так! Десять частых ошибок при сушке феном

Вы выбираете режим с максимальной температурой

Соблазн быстрее высушить волосы, конечно, велик, но, если время позволяет, старайтесь сушить волосы на умеренной температуре. Слишком горячий воздух лишает пряди влаги и может привести к появлению секущихся концов.

Если вам приходится пользоваться режимом с максимальной температурой, всегда заканчивайте укладку сушкой холодным воздухом.

Вы используете неправильную щетку

Если во время высушивания волос феном вы используете круглую расческу или щетку-лопатку, будьте готовы к неприятным последствиям. Брашинг влажных волос может привести к сухости и повреждению текстуры. Лучше для начала подсушить волосы, расчесывая их пальцами, а расческу использовать в самом конце процесса.

Вы сушите волосы феном сразу после мытья

Прежде чем взяться за фен, позвольте волосам подсохнуть естественным образом — конечно, если время позволяет. Сушка свежевымытых волос займет гораздо больше времени и принесет прическе больше вреда.

Вы начинаете сушить волосы с концов

Это серьезная ошибка! Стилисты рекомендуют всегда начинать сушить волосы от корней, постепенно продвигаясь к концам. Для начала займитесь прядями, обрамляющими лицо — им необходимо уделить максимум внимания. Затем уложите волосы на макушке и только после этого переходите к зоне на затылке.

Вы не делите волосы на зоны

Секрет салонной укладки — поэтапное высушивание волос. Разделите прическу на слои (трех-четырех будет достаточно), и затем постепенно сушите и укладывайте волосы, пользуясь круглыми щетками разного диаметра.

А чтобы создать естественную волну, сверните пряди по кругу, закрепите их невидимками, а затем просушите их — сначала горячим, а затем прохладным воздухом.

Вы не пользуетесь средствами с термозащитой

Вам это скажет любой стилист: термозащита для волос — единственный способ избежать повреждений во время сушки феном. Выберите из всех предлагаемых средств те, которые подходят вам лучше всего — для объема, блеска, с дополнительным увлажнением и так далее. Наносите средство на влажные волосы перед каждым высушиванием.

Вы используетесь фен плохого качества

Фен фену рознь. Как и в случае с любой техников, недорогие модели низкого качества могут принести больше вреда, чем пользы. Отнеситесь к выбору фена со всей серьезностью — ведь экономия может стоить вам здоровья волос.

Вы сушите уже сухие волосы

Некоторые женщины используют фен для разглаживания и укладки уже сухих волос. Так делать нельзя! Пересушенные волосы быстро теряют блеск и становятся ломкими.

Чтобы уложить выбившиеся волоски и убрать пушистость, используйте специальные сыворотки.

Вы неправильно сушите концы

Чтобы концы волос выглядели ухоженными и гладкими, стилисты советуют сначала нагреть их феном на щетке, а затем продуть их струей прохладного воздуха.

Вы никогда не чистите фен