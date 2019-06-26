Пять вещей, о которых женщины врут мужчинам

Количество партнеров

Об этом многие девушки врут еще на этапе знакомства. Женщины, в отличие от мужчин, склонны скорее преуменьшать число любовных достижений. Это можно обосновать гнетом общественного мнения. Издревле считалось, что девушка должна вступать в брак невинной.

Покупки

Некоторые женщины скрывают от своих мужчин размер реальных трат. Они либо занижают цену купленного, либо вовсе не говорят о покупке. Делается это для того, чтобы лишний раз избежать упреков от супругов.

Мнение о мужчине

Настоящее мнение подруг и родственников девушки о ее мужчине вряд ли когда-нибудь дойдет до него, если это мнение далеко от позитивного. Случайно проговориться женщина может только во время ссоры, когда бушуют эмоции и отказывает разум.

Внешний вид

Многие девушки любят некоторые свои «усовершенствования» выдавать за природную данность. Вряд ли девушка захочет рассказать мужчине о том, что во многом ее привлекательность досталась ей большим трудом и вложениями: косметические и даже хирургические процедуры, антицеллюлитный массаж, подтяжки, наращивание ресниц, ногтей, волос.

Интимные отношения