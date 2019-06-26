Пять вещей, о которых женщины врут мужчинам

Психологи говорят, что проговориться мужчине на пять ниже представленных тем женщины могут только в пылу ссоры. В остальное время многие из мужчин вряд ли услышат правду на этот счет, пишет Беларусь Сегодня.
Количество партнеров
Об этом многие девушки врут еще на этапе знакомства. Женщины, в отличие от мужчин, склонны скорее преуменьшать число любовных достижений. Это можно обосновать гнетом общественного мнения. Издревле считалось, что девушка должна вступать в брак невинной.
Покупки
Некоторые женщины скрывают от своих мужчин размер реальных трат. Они либо занижают цену купленного, либо вовсе не говорят о покупке. Делается это для того, чтобы лишний раз избежать упреков от супругов.
Мнение о мужчине
Настоящее мнение подруг и родственников девушки о ее мужчине вряд ли когда-нибудь дойдет до него, если это мнение далеко от позитивного. Случайно проговориться женщина может только во время ссоры, когда бушуют эмоции и отказывает разум.
Внешний вид
Многие девушки любят некоторые свои «усовершенствования» выдавать за природную данность. Вряд ли девушка захочет рассказать мужчине о том, что во многом ее привлекательность досталась ей большим трудом и вложениями: косметические и даже хирургические процедуры, антицеллюлитный массаж, подтяжки, наращивание ресниц, ногтей, волос.
Интимные отношения
Самой щекотливой темой для мужчин являются интимные отношения. Чтобы не обидеть своего мужчину и не задеть его самолюбие, женщины зачастую и здесь прибегают к обману.