На смену Джей Ло: названо имя новой иконы стиля!

В начале лета, во время ежегодной церемонии награждения премией Council of Fashion Designers of America, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес официально получила статус иконы стиля, пишет Сегодня.
Но теперь не она одна будет носить это почетное звание. Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая давно неофициально признана одной из самых стильных женщин мира, также получит титул в фэшн-индустрии.
По версии British Fashion Awards Наоми Кэмпбелл станет иконой стиля уже в декабре этого года. Как сообщает британское издание Vogue, именно благодаря неординарным предпочтениям в стиле члены жюри British Fashion Awards 2019 единогласно решили, что в конце года 49-летняя "черная пантера" получит звание иконы стиля.