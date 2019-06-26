Вот почему вы никогда не должны щекотать маленьких детей

Щекочут обычно чувствительные части тела (например, подмышки, талию, подошвы). Однако реакция смеха не означает, что люди, которых щекочут, довольны. Один опрос показал, что только 32% респондентов заявили, что им понравилось, когда их щекотали, 32% было все равно, а 36% сказали, что им не нравится, когда их щекочут.

Но многие взрослые по-прежнему щекочут детей, когда играют с ними. Это действие кажется безобидным, но, по мнению ученых, щекотка может повредить детям.

Вот почему вы не должны щекотать детей:

1. Даже если дети смеются, это не значит, что щекотка им нравится

Почти все будут смеяться, когда их щекочут, но проблема в том, что дети все равно будут это делать, даже если они ненавидят щекотку. Дети, особенно гиперактивные, не могут перестать смеяться, когда их щекочут. Этот рефлексивный смех дает родителям иллюзию, что ребенок доволен.

В исследовании, проведенном в Калифорнийском университете в 1997 году, ученые обнаружили, что щекотка не создает такого же чувства счастья, как когда кто-то смеется над забавной шуткой. Щекотка создает только иллюзию смеха счастья.

2. Дети не могут сказать вам, чтобы вы остановились

Есть огромное различие между любовью и удерживанием ребенка для того, чтобы щекотать его, и наблюдать за его смехом. Смех ребенка в этом случает совершенно неконтролируем и является чисто рефлекторным. Он мешает малышу сказать вам, чтобы вы остановились.

3. Раньше щекотка использовалась, чтобы мучить людей

Щекотка издавна использовалась как пытка. В династии Хань в Китае щекотка была способом мучить дворян, потому что она не оставляла следов, и жертвы легко и быстро выздоравливали. А в Японии было специальное слово, обозначающее пытку щекоткой - kusuguri-zeme, что означает «беспощадно».

В Средневековье тоже прибегали к этому методу: голые ступни ног жертвы фиксировались, и каждый, кто проходил мимо, мог пощекотать их. Еще более изощренной пыткой была такая: ступни человека посыпали солью, которую затем слизывали овцы.

Вернон Р. Вихе из Университета Кентукки изучил 150 взрослых, которых большую часть детства щекотали их братья и сестры. Большинство участников считают, что щекотка - это тип физического насилия. Исследование пришло к выводу, что щекотка может вызвать экстремальные физиологические реакции у жертв, такие как рвота и потеря сознания из-за неспособности дышать.

4. Щекотка может вызвать психологическую травму и последствия на всю жизнь

По словам докторов, нежелательная щекотка может вызвать «огромную психологическую боль». Иногда ущерб может длиться всю жизнь. Пэтти Уипфлер - эксперт по воспитанию детей, основатель семейной организации «Рука в руке», сказала: «Много лет слушая людей, рассказывающих о психологических проблемах детства, я могу утверждать, что щекотка может вызвать болезненные ощущения».

От чрезмерного и длительного раздражения рецепторов кожи повышается порог судорожной готовности. Это может привести к судорожному синдрому и в результате - к остановке дыхания.

У ребенка формируется рефлекс напряжения, поэтому специалисты рекомендуют никогда не играть с детьми в форме щекотки. Особенно если ребенок сонлив или голоден. Найдите другие более интересные способы развлекаться.

Кроме того, ребенок может решить, что взрослые имеют право делать то, что они хотят, с его телом, даже если он просит прекратить. Но только дети могут контролировать свое собственное тело. Ребенок должен усвоить - если кто-то хочет дотронуться до него, обнять или пожать ему руку, он должен сначала спросить разрешения. Это предупредит возможность жестокого или нежелательного контакта.