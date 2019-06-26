Кто получит короны? В таллиннском клубе Privé выберут королеву красоты

Участница конкурса Алина ФОТО: Angel Models Agency

В первую пятницу июля в клубе Privé самые красивые девушки и женщины Эстонии разыграют две главные короны конкурса Young Lady&Lady of Estonia 2019. Конкурс уникален тем, что это микс двух категорий - мисс и миссис.

Участницы успешны, красивы и самодостаточны. На конкурсе вас ждет дефиле в бикини, красотки будут блистать в шикарных вечерних платьях, нарядах от магазина Dixie и продемонстрируют свои таланты. По словам организатора конкурса Людимилы Карпиковой, финалистки вызывают восхищение. «Проводим конкурсы уже не первый раз и могу сказать, что участницы этого конкурса просто великолепны. Каждая достойна победы. Скоро будет готова галерея для зрительского голосования и вы сможете отдать свой голос полюбившейся красавице. Фотографии для конкурса делает светский фотограф Карины Ваус. Голосование на звание любимицы публики откроется на официальной странице агентства в "Фейсбук" первого июля, не пропустите, - рассказала Людмила. - Подчеркнуть красоту участниц на фотографиях помогут драгоценные украшения от нашего партнера - фирмы Roberto Bravo, которая подготовила подарки для победительниц конкурса. Конечно же, помимо корон и титулов, участниц конкурса ожидают замечательные подарки. Глянцевый журнал »Красивая жизнь« подарит всем участницам свежий летний номер журнала, Red Chocolate побалует шоколадом, который можно даже девушкам, считающим каждую калорию. «Вишенкой на торте» будут подарки и мастер-классы от наших партнеров ROYAL Effem Beauty CLUB, NanoAsia и Bellapierre. Дипломы и пресс-стенуl для конкурса поможет сделать наш бессменный партнер Andola OÜ», - отметила Людмила.

Руководитель агентства Angel Models Agency Анна Микконен добавила, что несмотря на сжатые сроки, участницы конкурса уже показали себя настоящими профессионалами.

Участница конкурса Алина ФОТО: Angel Models Agency

«Девушки прекрасно понимают, зачем они участвуют в конкурсе и подхватывают все наши идеи. Красивые, успешные, уверенные в себе, у каждой участницы есть все данные настоящей королевы красоты. Даже немного жаль, что у нас только две главные короны, одна для категории «мисс», вторая для категории «миссис», - продолжила она. - Билеты на финал конкурса приобретайте в Piletilevi . Шоу будет великолепным. На этот раз у нас будут все обязательные составляющие конкурсов красоты, в том числе для категории «мисс» будет дефиле в купальниках, так что жарко будет не только за окном. Стараемся сделать конкурс незабываемым праздником для всех, но лето пора отпусков, и не все наши постоянные партнеры сейчас в городе, поэтому ищем фей красоты, которые помогут нашим участницам ослепить всех гостей праздника. Ждем предложений о сотрудничестве на нашу электронную почту angelmodelseu@gmail.com».

По словам Анны, победительницы регионального конкурса получат уникальную возможность представить Эстонию на престижных международных конкурсах красоты и таланта:

Miss Tourism Worldwide 2019, пройдет в августе в Сингапуре;

Miss Asia Global 2019, пройдет в конце октября в Индии;

Planet 2019, пройдет в начале ноября в Болгарии;

Miss Lumiere International World, пройдет в начале декабря в Сингапуре.

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