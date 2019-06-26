Тяжелый стресс? Восемь простых способов вернуть свои эндорфины

Конечно, в случае депрессии или другого серьезного нарушения они не помогут, но чуть-чуть поправить баланс эндорфинов в нужную сторону — вполне.

Понюхайте масла лаванды или ванили

Некоторые ароматы способны влиять на выработку эндорфинов. Так, масло ванили помогает снизить тревожность и беспокойство (на 63 процента), а лаванда и вовсе облегчает депрессию и помогает бороться с бессонницей.

Попробуйте немного женьшеня

Женьшень просто необходим тем, кто переживает постоянную усталость, переутомление и стресс. Исследования доказали, что употребление женьшеня помогает уменьшить уровень гормонов стресса, а также стимулирует выброс эндорфинов. Так что если по каким-то причинам вам нужна особенная поддержка, не пренебрегайте женьшенем.

Занимайтесь спортом — в группах

Возможно, индивидуальные занятия с тренером более эффективны, но групповые тренировки усиливают выработку эндорфинов. Бег, аэробика, танцы, игровые виды спорта — все это помогает поддерживать не только физическую форму, но и хорошее настроение.

Ищите повод для смеха

Маленькие дети смеются в среднем триста раз в день, а вот взрослые — только пять. Между тем смех — настоящая «волшебная таблетка» для нашего организма: он помогает снизить кровяное давление, уменьшить уровень гормонов стресса, поддержать иммунную систему и стимулировать выброс эндорфинов. Так что почаще смотрите комедии, читайте веселые книги и просто шутите и смейтесь с друзьями — это очень, очень полезно.

Занимайтесь сексом

Вам нужен повод, чтобы отложить в сторону все дела и заняться любовью? Вот он: сек спомогает уменьшить чувство боли, снизить тревожность, улучшить настроение и даже облегчить симптомы депрессии. Если вы подрастеряли свои эндорфины, поищите их в постели — вместе с любимым человеком или самостоятельно.

Ешьте шоколад

Регулярное употребление темного шоколада (с высоким содержанием какао) помогает снизить давление и уровень холестерина, укрепляет сердце и сосуды (и снижает риск преждевременной смерти от инсульта или инфаркта на 19 процентов), а также высвобождает эндорфины. Но помните: самая полезная доза — эти три-четыре квадратика в день.

Слушайте музыку

Хотите снизить тревожность и беспокойство на 65 процентов? Просто послушайте любимую музыку. Как говорят исследователи, самой полезной является симфоническая музыка, но к высвобождению эндорфинов и улучшению настроения приводит прослушивание любых композиций — лишь бы они вам нравились.

Съешьте что-нибудь острое