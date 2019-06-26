Семь фраз, которые нельзя произносить даже в пылу ссоры

Лучший способ превратить ссору в диалог двух взрослых людей — это попросить оппонента успокоиться. А эти семь фраз имеют прямо противоположный эффект: скорее всего, после них человек, с которым вы ссоритесь, лишь рассердится еще больше.

1. «Ты никогда …» или «Ты всегда …»

…не моешь посуду, разбрасываешь по дому носки, опаздываешь — нужное подчеркнуть. Как правило, все это преувеличения, которые заставляют другого человека оправдываться. В результате он, скорее всего, упустит то, что вы на самом деле хотите до него донести, и ссора пойдет по кругу. Попробуйте вместо этого быть конкретным и объективным в отношении того, что вас беспокоит. Используйте местоимение «Я» и придерживайтесь фактов. Например: «Вчера меня обидело, что ты проигнорировал мою просьбу прибрать вещи до прихода гостей».

2. «Ты ведешь себя, как твоя мать!»

Или брат, сумасшедший лучший друг, пьяный двоюродный дедушка и т. д. Эта фраза отвергает любую проблему и просто уничтожает персонажа. Стратегия проста: если вы проиграли спор, убейте противника.

3. «Я поговорю с тобой, когда ты сможешь быть разумным»

Вряд ли вы действительно хотите взять тайм-аут, скорее — нанести эмоциональную травму. Но перерыв в пылу ссоры это действительно неплохая идея. Как правило, нужно около 20 минут, чтобы гормоны стресса кортизол и адреналин немного улеглись. Лучше так и сказать: «Мы с тобой совсем на взводе, это все проклятый кортизол. Давай сделаем 20-тиминутный перерыв, чтобы продолжать говорить разумно».

4. «Хватит, я ухожу от тебя!»

Избегайте говорить то, о чем потом пожалеете. Угрожающий отказ — это, пожалуй, самое неприятное, что вы можете сказать или сделать своему партнеру, особенно если на самом деле вы этого не хотите. Одно дело — взять паузу и немного остыть. И совсем другое — сказать «Я тебя больше не люблю и ухожу». Такие слова разрушают доверие, а вернуть их обратно нельзя.

5. «Ты такой...!»

Нет ничего конструктивного в том, чтобы произнести оскорбление. Это лишь способ выражения гнева, который не приведет к разрешению конфликта, но зато может нанести вред отношениям и затем заставить вас испытывать чувство вины. Сосредоточьтесь лучше на конкретной проблеме вместо того, чтобы обижать человека.

6. «Почему ты так из-за этого переживаешь?»

Эта фраза подразумевает, что у расстроенного человека нет оснований для его эмоций. В большинстве случаев это лишь подбросит масла в огонь, поскольку в такие моменты людям хочется, чтобы их слушали и понимали, а не удивлялись их реакции. Переформулируйте вопрос: «Почему ты так расстроен из-за этого?»

7. «Только не это!»

Все, что нивелирует точку зрения и аргументы партнера, говорит ему примерно следующее: «С тобой что-то не так, я не уважаю твое мнение, не хочу его выслушивать и обсуждать».