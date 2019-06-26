В каком рейтинге Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл?

Эксперты издания проанализировали весомые светские мероприятия и общественные события. Они оценили социальное могущество VIP-персон и составили список наиболее значимых и влиятельных из них.

Первую строчку заняли 37-летняя Кейт Миддлтон (Kate Middleton) и 36-летний принц Уильям. Герцоги Кембриджские стали единственными представителями британской королевской семьи, которые вошли в ТОП-5. Меган Маркл и принц Гарри в этот рейтинг не попали.

На втором месте оказались британский актер Идрис Эльба с женой-моделью Сабриной. Далее расположились правнук нефтяного миллиардера финансист Джозеф Гетти и его жена Сабина, которая занимается дизайном ювелирных украшений.