«Вангогомания» не обошла стороной и таллиннцев

Во время встречи поговорили о жизни Ван Гога в Париже и Арле, о любви и влюбленностях, дружбе с Полем Гогеном, лечении в Сен-Реми-де Прованс. На примере знаковых картин художника проследили его путь от реализма к модернизму, поговорили об основных мотивах в творчестве, любви к желтому цвету, подсолнухам и звездам. Обсудили, почему он хотел стать священником, а работал арт-дилером, как оказался среди шахтеров. Разобрались в истории с отрезанным ухом, диагнозах и причинах самоубийства художника.