Ср, 26.06.2019
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  • «Вангогомания» не обошла стороной и таллиннцев

«Вангогомания» не обошла стороной и таллиннцев
Эксклюзивная галерея с лекции-вечера!

На прошлой неделе в гастробаре TAR TAR Köök+Baar прошла лекция о творчестве и судьбе гениев искусства: «Искусство цвета: Винсент Ван Гог и Поль Гоген». Лектор - венский искусствовед Дарья Сабитова.

История искусства немыслима без имени Винсента Ван Гога - нидерландского художника, за 10 лет создавшего более 2000 произведений искусства.  Судьба гения с «горящим сердцем» очень драматична, а творчество - искренне. 
 

Не признанный современниками Ван Гог стал настоящей поп-иконой XXI века. О нем снимают фильмы, пишут книги и песни, используют его трагический образ и красочные полотна для дизайна одежды, сумок, обуви. Художник, не продавший за жизнь ни одной картины, спустя 127 лет после смерти превратился в мировой бренд.

Во время встречи поговорили о жизни Ван Гога в Париже и Арле, о любви и влюбленностях, дружбе с Полем Гогеном, лечении в Сен-Реми-де Прованс. На примере знаковых картин художника проследили его путь от реализма к модернизму, поговорили об основных мотивах в творчестве, любви к желтому цвету, подсолнухам и звездам. Обсудили, почему он хотел стать священником, а работал арт-дилером, как оказался среди шахтеров. Разобрались в истории с отрезанным ухом, диагнозах и причинах самоубийства художника.

У Поля Гогена одна из самых необычных биографий. Почему он называл себя «перуанским дикарем» и «воскресным художником»? Как поездка в Бретань изменила его жизнь, почему он искал потерянный рай на Тати и что такое синтетизм?

Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара TAR TAR KÖÖK+BAR Дмитрия Жука. Партнер проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами. 

Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую лекцию «Фрида Кало и Диего Ривера», которая состоится 25 июля в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7. Их жизнь - это не только история любви в «голубом доме», но и история страсти, взаимных измен и соперничества.

Регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу:

 

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