«Вангогомания» не обошла стороной и таллиннцев
На прошлой неделе в гастробаре TAR TAR Köök+Baar прошла лекция о творчестве и судьбе гениев искусства: «Искусство цвета: Винсент Ван Гог и Поль Гоген». Лектор - венский искусствовед Дарья Сабитова.
Не признанный современниками Ван Гог стал настоящей поп-иконой XXI века. О нем снимают фильмы, пишут книги и песни, используют его трагический образ и красочные полотна для дизайна одежды, сумок, обуви. Художник, не продавший за жизнь ни одной картины, спустя 127 лет после смерти превратился в мировой бренд.
Во время встречи поговорили о жизни Ван Гога в Париже и Арле, о любви и влюбленностях, дружбе с Полем Гогеном, лечении в Сен-Реми-де Прованс. На примере знаковых картин художника проследили его путь от реализма к модернизму, поговорили об основных мотивах в творчестве, любви к желтому цвету, подсолнухам и звездам. Обсудили, почему он хотел стать священником, а работал арт-дилером, как оказался среди шахтеров. Разобрались в истории с отрезанным ухом, диагнозах и причинах самоубийства художника.
У Поля Гогена одна из самых необычных биографий. Почему он называл себя «перуанским дикарем» и «воскресным художником»? Как поездка в Бретань изменила его жизнь, почему он искал потерянный рай на Тати и что такое синтетизм?
Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара TAR TAR KÖÖK+BAR Дмитрия Жука. Партнер проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами.
Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую лекцию «Фрида Кало и Диего Ривера», которая состоится 25 июля в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7. Их жизнь - это не только история любви в «голубом доме», но и история страсти, взаимных измен и соперничества.
Регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу: